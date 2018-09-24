Filipinler'deki heyelan

Filipinler'de altın madeninde 8 gün önce yaşanan heyelanda ölenlerin sayısı 75'e çıktı.
Yerel basındaki haberlere göre, 16 Eylül'de Banguet eyaletindeki Itogon kasabasında faaliyet gösteren altın madeninde yaşanan heyelanın ardından şimdiye kadar 75 kişinin cesedi çıkarıldı.
Halen kayıp 39 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Filipinler'in kuzey kıyılarını 9 gün önce etkisi altına alan Mangkhut tayfununda 81 kişi hayatını kaybetmişti. İlk gün saatteki hızı 255 kilometreye kadar ulaşan, pazar günü hızı 100 kilometreye kadar düşen tayfun, Filipinler'deki etkisini yitirmişti.
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