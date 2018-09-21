Filipinler'deki heyelanda ölü sayısı 22'ye çıktı

Toprak altında kalan bazı kişilerin cep telefonuyla mesaj yazmayı başararak yardım istediği kaydedilmişti.

Yetkililer, dün, şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda iki köydeki yaklaşık 30 evin toprak altında kaldığını, 21 kişinin cesedine ulaşıldığını, 60'dan fazla kişinin kayıp olduğunu açıklamıştı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin gün içinde afetin yaşandığı Naga şehrini ziyaret etmesi bekleniyor.

Yetkililer, heyelanın ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan kişi sayısının yeni bir heyelan riski nedeniyle azaltılması talimatını verdi.

Sinas, yöre halkının risk altındaki köylerine dönmesini engellemek için bölgeye yaklaşık 270 asker ve polisin sevk edildiğini açıkladı.

Emniyet yetkilisi Debold Sinas, 22 kişinin hayatını kaybettiği heyelan bölgesi ve yakınlarındaki köylerde, 1200'den fazla kişinin yetkililerin talimatıyla güvenli yerlere taşındığını belirtti.

Kurtarma çalışmalarının devam ettiği afet bölgesinde ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yetkililer, dün, heyelan bölgesinde 300'den fazla kişinin tahliye edildiğini açıklamıştı.

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- Mangkhut tayfunun 81 kişi ölmüştü

Filipinler'in kuzey kıyılarını cumartesi günü etkisi altına alan ve gücünden dolayı "süper" olarak adlandırılan Mangkhut tayfununda ölenlerin sayısının 81'e çıktığı belirtilmişti.

Filipinler polisi, çarşamba günü yaptığı açıklamada, tayfunda 70 kişinin kaybolduğu ve 71 kişinin yaralandığı bilgisini paylaşmıştı.

Ölümlerin, daha çok tayfunun yol açtığı heyelanlardan kaynaklandığı, yaklaşık 250 bin kişinin tayfundan etkilendiği kaydedilmişti.

İlk gün saatteki hızı 255 kilometreye kadar ulaşan tayfunun hızı pazar günü 100 kilometreye kadar düşerek Filipinler'deki etkisini yitirmiş, Çin'in güneyine ve Hong Kong'a ulaşmıştı.

