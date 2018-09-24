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Filipinler'deki heyelanlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 10:17 | Son Güncelleme

Heyelanlar nedeniyle ölenlerin sayısı 98'e yükseldi

Filipinler'in Cebu bölgesinde Mangkhut tayfununun sebep olduğu aşırı yağışların yol açtığı heyelanlarda ölenlerin sayısı 98'e çıktı.

Şinhua'nın haberine göre, son 8 günde meydana gelen heyelanlarda toprak altında kalan 98 kişinin cesedine ulaşıldı.

Cebu bölgesinde 4 gün önce yaşanan heyelanda, 49 kişinin cesedine ulaşıldığı, kayıp olan yaklaşık 30 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Banguet eyaletindeki Itogon kasabasında faaliyet gösteren bir altın madeninde 8 gün önceki heyelanda da toprak altından çıkartılan ceset sayısının 49 olduğu belirtildi.

Böylece heyelanlarda ölenlerin sayısı 98'e yükselmiş oldu.

Filipinler'in kuzey kıyılarını geçen hafta etkisi altına alan Mangkhut tayfununda 81 kişi hayatını kaybetmişti. İlk gün saatteki hızı 255 kilometreye kadar ulaşan tayfunun hızı, pazar günü 100 kilometreye kadar düşerek Filipinler'deki etkisini yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Filipinler heyelan

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