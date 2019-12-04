HABER

Filipinler'deki Kammuri Tayfunu'nda ölü sayısı 17'ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 07:58 | Son Güncelleme

Filipinler'deki Kammuri Tayfunu'nda ölü sayısı 17'ye yükseldi

Filipinler'de hafta başından bu yana etkili olan Kammuri Tayfunu'nun yol açtığı fırtına ve sel baskınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye çıktı.

Filipinler basınında yer alan haberlere göre, bugün başkent Manila'nın güneyine doğru yayılan tayfun çok sayıda evi adeta yok etti.

Filipinler Afet Riski Azaltma ve Yönetimi Ajansı, tayfun sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini açıkladı.

Tayfunun etkili olduğu Bicol ve Luzon adalarındaki tarım faaliyetlerinin de en az 15,7 milyon dolar zarara uğradığı belirtildi.

Filipinler'de bu yıl 20'nci tayfun olacak Kammuri'nin, Temmuz 2014'te 100'den fazla kişinin ölümüne yol açan Rammasun ile aynı güzergahı izleyeceği ifade edilmişti.

Yılda ortalama 20 tayfun ve tropik fırtınanın etkili olduğu Filipinler, Pasifik deprem kuşağında bulunması ve çok sayıda aktif yanardağa ev sahipliği yapması nedeniyle dünyada doğal afet tehdidinin en yüksek olduğu ülkelerden biri konumunda bulunuyor.

Ülkede 2013'te iç kesimleri vuran Haiyan Tayfunu 7 bin 300'den fazla kişinin ölümüne yol açmış, tayfun nedeniyle 5 milyonun üzerinde insan da yerlerinden olmuştu.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Akdeniz'de depremAkdeniz'de deprem
Elon Musk'ın "pedofil" olayında yeni gelişmeElon Musk'ın "pedofil" olayında yeni gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filipinler Kammuri Tayfunu ölü yaralı

En Çok Okunan Haberler

Tek seferde imzalanan en büyük donanma anlaşması!

Tek seferde imzalanan en büyük donanma anlaşması!

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

İşte Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği kitap

İşte Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği kitap

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Fenerbahçe Kadıköy'de rahat kazandı!

Fenerbahçe Kadıköy'de rahat kazandı!

NATO'ya böyle seslendi! 'Anahtarı Türkiye'de'

NATO'ya böyle seslendi! 'Anahtarı Türkiye'de'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnfaz koruma memuru uyuşturucu ile yakalandı

İnfaz koruma memuru uyuşturucu ile yakalandı

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

Akdeniz'de art arda depremler

Akdeniz'de deprem

Elon Musk'ın "pedofil" suçlaması olayında yeni gelişme

Elon Musk'ın "pedofil" olayında yeni gelişme

Meteoroloji'den 4 Aralık hava tahmini raporu (Kar yağışı olan iller)

Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı

Avustralya sığınmacıların yararına olan "tıbbi transfer yasası"nı iptal etti

Avustralya sığınmacıların yararına olan "tıbbi transfer yasası"nı iptal etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.