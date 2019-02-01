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Filipinler'deki kilise saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 18:43 | Son Güncelleme

Filipinler İçişleri Bakanı Eduardo Ano, 27 Ocak'ta bir Katolik kilisesini hedef alan bombalı saldırıların arkasında, terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf örgütünün yönlendirdiği Endonezyalı bir çift olduğunu açıkladı

Filipinler İçişleri Bakanı Eduardo Ano, geçen pazar günü Jolo bölgesindeki bir Katolik kilisesini hedef alan iki ayrı bombalı saldırının arkasında, terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf örgütünün yönlendirdiği ve yardım ettiği intihar bombacısı Endonezyalı bir çiftin olduğunu bildirdi.

Filipinler'de yayın yapan ABS-CBN News'te yer alan habere göre, Ano, yaptığı açıklamada, kilisedeki pazar ayini sırasında meydana gelen bombalı saldırının arkasında, terör örgütü DEAŞ bağlantılı Endonezyalı bir adam ve eşi olduğunu belirtti.

"Saldırıdan gerçekten sorumlu olanların Endonezyalı intihar bombacıları olduğunu" dile getiren Ano, ancak saldırı öncesinde hedefi belirleyen, keşif ve gözlem yapan, saldırganları yönlendiren ve çifti kiliseye getirenin, Ebu Seyyaf örgütü olduğunu ifade etti.

Ano, ayrıca, söz konusu bombalı saldırıların, terör örgütü Ebu Seyyaf'ın bir "projesi" olduğunu kendisine bildiren kaynaklar olduğunu sözlerine ekledi.

CNN Philippines'te yer alan haberde de Ano'nun, "(Saldırıyı gerçekleştirenlerin) Endonezyalılar olduğundan eminim." sözlerine yer verildi.

Jolo bölgesinde bir Katolik kilisesini 27 Ocak'ta hedef alan iki ayrı bombalı saldırıda 22 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo, saldırının ardından yaptığı açıklamada, Filipinler hükümetinin, "terör eylemi" olarak nitelendirdiği saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını belirterek, "Her bir katil adalet önüne çıkarılıp demir parmaklıklar ardına konulana kadar bu alçakça suçun arkasındaki acımasız failleri dünyanın öbür ucuna kadar da olsa takip edeceğiz. Kanunlar, bu faillere merhamet göstermeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Görgü tanıkları, kilisenin içinde gerçekleşen ilk patlama üzerine içeridekilerin panikle girişe doğru kaçtığını, ikinci patlamanın ise bir dakika arayla, dışarıdaki emniyet güçlerinin patlamaya müdahale etmek için içeriye yöneldiği esnada, kilisenin ana girişi yakınında meydana geldiğini aktarmıştı.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filipinler Kiliseye saldırı terör örgütü DEAŞ

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