Filipinler'deki kilise saldırısı

Filipinler İçişleri Bakanı Eduardo Ano, geçen pazar günü Jolo bölgesindeki bir Katolik kilisesini hedef alan iki ayrı bombalı saldırının arkasında, terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf örgütünün yönlendirdiği ve yardım ettiği intihar bombacısı Endonezyalı bir çiftin olduğunu bildirdi.

Filipinler'de yayın yapan ABS-CBN News'te yer alan habere göre, Ano, yaptığı açıklamada, kilisedeki pazar ayini sırasında meydana gelen bombalı saldırının arkasında, terör örgütü DEAŞ bağlantılı Endonezyalı bir adam ve eşi olduğunu belirtti.

"Saldırıdan gerçekten sorumlu olanların Endonezyalı intihar bombacıları olduğunu" dile getiren Ano, ancak saldırı öncesinde hedefi belirleyen, keşif ve gözlem yapan, saldırganları yönlendiren ve çifti kiliseye getirenin, Ebu Seyyaf örgütü olduğunu ifade etti.

Ano, ayrıca, söz konusu bombalı saldırıların, terör örgütü Ebu Seyyaf'ın bir "projesi" olduğunu kendisine bildiren kaynaklar olduğunu sözlerine ekledi.

CNN Philippines'te yer alan haberde de Ano'nun, "(Saldırıyı gerçekleştirenlerin) Endonezyalılar olduğundan eminim." sözlerine yer verildi.