Filipinler'deki Mangkhut Tayfunu

Filipinler'in kuzey kıyılarını sabah erken saatlerden itibaren etkisi altına alan ve gücünden dolayı "süper" olarak adlandırılan Mangkhut Tayfunu'nda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Şinhua ajansının Filipinler Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurulu'na (NDRRMC) dayandırdığı haberine göre, Luzon Adası'ndaki Cordillera bölgesinde, tayfun nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında 2 acil durum yetkilisi hayatını kaybederken, Metro Manila'dan geçen Marikina Nehri'nde bir kız çocuğu boğuldu.
Tayfun nedeniyle 4 kişinin yaralandığını kaydeden NDRRMC, Cordillera'da 40'dan fazla toprak kayması yaşandığını ve yetkililerin kapanan yolları açmaya çalıştığını bildirdi.
NDRRMC Başkanı Ricardo Jalad, rakamların yerel kaynaklara dayandığını ve ilerleyen saatlerde artmasından endişe duyduklarını belirtti.
Şimdiye kadar yaklaşık 5 milyon kişinin etkilendiği tayfun nedeniyle ülkenin kuzeyinde 64 binden fazla kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği kaydedildi.
Eğitime ara verilen bölgede çok sayıda uçak seferi ertelendi.
Saatteki hızı 170 kilometreye gerileyen Mangkhut Tayfunu nedeniyle Baguio şehrinde 6 kişinin kaybolduğu bilgisi paylaşıldı.
Hawaii'de bulunan Müşterek Tayfun Uyarı Merkezi, Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde ortaya çıkan tayfunun, kategori 5 kasırga gücündeki süper tayfuna dönüştüğünü bildirmişti.
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