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  4. Filipinler'deki Ursula Tayfunu'nda ölü sayısı 16'ya çıktı

Filipinler'deki Ursula Tayfunu'nda ölü sayısı 16'ya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 06:14 | Son Güncelleme

Filipinler'deki Ursula Tayfunu'nda ölü sayısı 16'ya çıktı

Filipinler'de etkisini gösteren Ursula (Phanfone) Tayfunu nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 16'a yükseldi.

Afet yönetimi biriminden yapılan açıklamada, ülkenin merkezindeki Panay adasının kuzeyinde dünden bu yana etkili olan tayfunda en az 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kategori 3 olarak sınıflandırılan tayfun beraberinde hızı saatte 190 kilometreyi bulan rüzgarlar getirdi. Rüzgarlar en çok Capiz, Iloilo ve Leyte eyaletlerinde etkisini göstererek çok sayıda evin çatısını uçurdu, ağaçları ve elektrik direklerini devirdi.

Yağışların yol açtığı sellerde mahsur kalanlar, sosyal medyadan kurtarma ekiplerine yardım çağrısı yaparken şimdiye kadar en az 10 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği kaydedildi.

Yılda ortalama 20 tayfun ve tropik fırtınanın etkili olduğu Filipinler, Pasifik deprem kuşağında bulunması ve çok sayıda aktif yanardağa ev sahipliği yapması nedeniyle dünyada doğal afet tehdidinin en yüksek olduğu ülkelerden biri konumunda bulunuyor.

Ülkede 2013'te iç kesimleri vuran Haiyan Tayfunu 7 bin 300'den fazla kişinin ölümüne yol açmış, 5 milyondan fazla kişi yerlerinden olmuştu.

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Filipinler ölü Phanfone tayfun Ursula

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