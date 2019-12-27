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  4. Filipinler'deki Ursula Tayfununda ölü sayısı 28'e yükseldi

Filipinler'deki Ursula Tayfununda ölü sayısı 28'e yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 27.12.2019 14:34 | Son Güncelleme

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Filipinler, (DHA) ? Filipinler?de etkili olan Ursula (Phanfone) Tayfunu nedeniyle ölü sayısı 28?e yükseldi.
Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma Yönetim Konseyi tarafından yapılan açıklamada Ursula Tayfununda ölü sayısının 28?e ve kayıp sayısının 12?ye çıktığı ifade edildi. 58 binden fazla kişinin tahliye edildiği ülkede yetkililer ölenlerin genel olarak ağaca çarpma veya elektrik akımına kapılmadan kaynakladığını açıkladılar. Ölü sayısının artmasından endişelenen yetkililer telefon ve elektrik hatlarının tayfun sebebiyle çalışmadığını bu sebeple ülke çapında bazı yerlerde iletişimin henüz sağlanamadığını açıkladılar.
Tayfun ve kasırga bölgesinde olan Filipinlerde 2013 yılında Haiyan Tayfunu sebebiyle 6 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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