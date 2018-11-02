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Filipinler'deki Yutu tayfunu 22 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 23:32 | Son Güncelleme

Filipinler'deki Yutu tayfunu 22 can aldı

Filipinler'in kuzey kesimini etkisi altına alan Yutu tayfununda ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Filipinler basınındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Cordillera ve Dağ Bölgesi'nin Natonin kasabasında tayfun kaynaklı şiddetli yağışların yol açtığı heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı.

Bölgede 10'dan fazla kişinin kaybolduğu belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarına işçi, polis, itfaiye çalışanları ve gönüllüler olmak üzere 100'den fazla kişinin katıldığı bildirildi.

Öte yandan tayfunun Çin'e doğru hareket ettiği kaydedildi.

Yetkililer, Yutu tayfununun, üç gün önce sabah erken saatlerde Isabela şehrinin Dinapigue kasabasını saatte 150 kilometre hızla vurduğunu ve zaman zaman hızının saatte 210 kilometreye ulaştığını belirtmişti.

Ağaçları ve elektrik direklerini deviren, evlerin çatılarını uçuran tayfun öncesinde, ülkenin kuzey bölgelerinden 10 binden fazla kişinin tahliye edildiği ifade edilmişti.

Ülkede geçen ay etkili olan Mangkhut tayfunu nedeniyle 100'den fazla kişi ölmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Filipinler Yutu Tayfunu

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