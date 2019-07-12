Filipinler hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin, ülkede uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda insan hakları ihlallerinde bulunulduğu iddialarına yönelik ön soruşturma başlatılması kararına sert tepki gösterdi. CNN Philippines'in haberine göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo, yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte yönetiminin, BM İnsan Hakları Konseyi'nin Filipinler ile ilgili söz konusu iddialara yönelik ön soruşturma başlatılması yönündeki kararını kınadığını belirtti. Panelo, "Devlet Başkanlığı, karara itiraz ediyor ve kararı kınıyor." dedi. İzlanda'nın girişimiyle hazırlanan tasarının, 47 üyeli konseyde 18 lehte oyla kabul edildiğini hatırlatan Panelo, hükümetin kararın geçerliliğine yönelik şüphesini aktararak, tasarının kabul edilebilmesi için yeterli çoğunluğun oyunun alınmadığını söyledi. Lehte oy kullanan 17 ülkenin İzlanda tarafından "kesinlikle yanlış yönlendirildiğini" iddia eden Panelo, bu ülkelere yanlış haberler ve uyuşturucuyla mücadelede doğrulanmamış ölüm rakamları sunulduğunu savundu.

BM kararını, "tuhaf şekilde tek taraflı, acımasızca dar görüşlü ve art niyetle yanlı" olarak değerlendiren Panelo, bu kararın, Filipinler'i uluslararası toplumun nezdinde küçük düşürmek için tasarlandığını öne sürdü. Panelo, Filipinler hükümetinin, yasa dışı uyuşturucu ve suçla mücadele politikalarının uluslararası itiraza rağmen devam edeceğini kaydetti. - BM'den soruşturma kararı BM İnsan Hakları Konseyi, dün, Filipinler'de uyuşturucu kullanıcısı ve satıcılarına yönelik yürütülen kampanyada binlerce kişinin öldürüldüğü iddialarına yönelik ön soruşturma başlatılmasını kabul etmişti. Konseyin BM Cenevre Ofisi'nin 41. oturumunda, aralarında Almanya, Kanada, Fransa, İngiltere ve Hollanda'nın da bulunduğu 29 ülke tarafından sunulan Filipinler'deki insan hakları ihlallerine ilişkin tasarı görüşülmüştü. İzlanda'nın girişimiyle hazırlanan tasarıda, Filipinler'de devletin uyuşturucuyla mücadelesinde "yargısız cinayetler" ve "ortadan kaybolmalara" yönelik iddiaların tarafsız ve bağımsız olarak soruşturulması ve sorumluların tespit edilerek uluslararası normlara göre yargılanması çağrısında bulunulmuştu.