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Filipinler'den Çin'e tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 12:24 | Son Güncelleme

Filipinler Dışişleri Bakanlığı, Güney Çin Denizi'nde tartışmalı bir ada yakınında Çin teknelerinin varlığının "yasa dışı" olduğunu savundu

Filipinler Dışişleri Bakanlığı, Güney Çin Denizi'nde tartışmalı bir ada yakınında Çin teknelerinin varlığının "yasa dışı" olduğunu iddia etti.

Filipinler Haber Ajansına göre, Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, en az 200 Çin teknesinin "Spratly" takımadalarında Filipinliler'in Pag-asa olarak adlandırdığı Thitu Adası yakınında görülmesinin yasa dışı olduğunu ifade etti.

Açıklamada, Çin'in bu eyleminin Filipinler'in egemenliğinin çiğnenmesi anlamına geldiği kaydedildi.

Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo, hafta başında yaptığı açıklamada, Thitu Adası yakınında ocak-mart döneminde 275 civarında Çin teknesinin görüldüğünü ve Dışişleri Bakanlığının bu durumu protesto ettiğini bildirmişti. Filipinli bir diplomat da Çin Büyükelçiliğine diplomatik nota verildiğini aktarmıştı.

- Güney Çin Denizi

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
çin Filipinler tekne

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