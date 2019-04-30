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Filipinler'den Huawei'nin "casusluk" iddialarına yönelik soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 21:12 | Son Güncelleme

Filipinler'den Huawei'nin "casusluk" iddialarına yönelik soruşturma

Filipinler'de, Çinli teknoloji firması Huawei'nin ürünlerinin "casusluk" için kullanıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

CNN Philippines'in haberine göre, Filipinler Ulusal Polisi (PNP), yetkililerin, "casusluk" iddiaları üzerine Huawei firmasıyla ilgili soruşturma başlattığını bildirdi.

PNP Sözcüsü Bernard Banac, basına yaptığı açıklamada, yetkililerin, Huawei ürünlerinin gözetleme faaliyetleri için kullanıldığına dair henüz doğrulanmış bir bilgi elde etmediğini belirtti.

Banac, "Ürünlerini kullanarak casusluk yapıldığına ilişkin iddialarla ilgili aldığımız bilgileri soruşturmayı sürdüreceğiz." dedi.

Kurucusu eski harp subayı Rın Cıngfey olan Huawei, 5G şebekeleri, yarı iletken teknolojileri, yapay zeka, akıllı telefonlar alanında Çin'in bayrak taşıyıcı teknoloji firması konumunda bulunuyor.

Çin'in teknoloji şirketleri yoluyla diğer ülkelerde casusluk yaptığı ileri sürülüyor.

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Filipinler Huawei

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