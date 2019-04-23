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Filipinler’den Kanada’ya çöp yüzünden savaş tehdidi

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2019 23:32 | Son Güncelleme

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkesine kendi çöplerini gönderen Kanada’ya, çöplerini geri almadıkları takdirde savaş ilan edeceğini duyurdu.Kanada, 2013-2014 yılları arasında Filipinler’e yasadışı olarak çöp yığınları göndermiş, çöp dolu konteynerler gören Filipinler halkı şoka uğramıştı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkesine kendi çöplerini gönderen Kanada’ya, çöplerini geri almadıkları takdirde savaş ilan edeceğini duyurdu.
Kanada, 2013-2014 yılları arasında Filipinler’e yasadışı olarak çöp yığınları göndermiş, çöp dolu konteynerler gören Filipinler halkı şoka uğramıştı. Yıllardır Kanada’nın çöplerini geri almaması üzerine Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Kanada’yı tehdit etti. Duterte, çöp yığınlarının geri gönderileceğini aksi takdirde savaş ilan edileceğini duyurdu.
Luzon Adası’da meydana gelen 6.1’lik depremin en fazla can aldığı Pampanga bölgesinde katıldığı toplantıda konuşan Duterte, “Bir gemi hazırlanmasını istedim. Kanada, çöplerini ya geri alacak ya da Kanada’ya yelken açarak, çöplerini oraya dökeceğim” dedi. Duterte, “Kanada ile savaş açabiliriz. Onları alaşağı da edebiliriz. Çöplerini geri vereceğim, ne olursa olsun! Sadece bekleyin ve görün” ifadelerini kullandı.
Evsel atık, plastik şişe ve çantalar, gazeteler ve kullanılmış yetişkin bezlerinden oluşan toplam 103 konteyner dolusu Kanada atığı, 2013-2014 yılları arasında Manila’ya toplu halde getirilmişti. Filipinler, Kanada’yı, 1995 yılında imzalanan Tehlikeli Atıkların Bertaraf Edilmesi ve Sınır Aşınmasına İlişkin Basel Sözleşmesini ihlal etmekle suçluyor.

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