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Filipinler'den Kırıkkale'ye gelin geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 15:49 | Son Güncelleme

KIRIKKALELİ Nuh Tosun (33) çalışmak için gittiği Bahreyn'de tanıştığı Filipinler vatandaşı Jenisa Ponce Berongan'la (33) ile memleketinde yapılan nikahla dünya evine girdi.

Filipinler'den Kırıkkale'ye gelin geldi

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE (DHA) - KIRIKKALELİ Nuh Tosun (33) çalışmak için gittiği Bahreyn'de tanıştığı Filipinler vatandaşı Jenisa Ponce Berongan'la (33) ile memleketinde yapılan nikahla dünya evine girdi.
Kırıkkale'de oturan Nuh Tosun, 3 yıl önce çalışmak için Bahreyn'e gitti. Burada restoranda çalışan Nuh Tosun, bir yıl önce müşteri olarak iş yerine gelen Filipinler vatandaşı Jenisa Ponce Berongan ile tanıştı. Kısa sürede ilişki yaşamaya başlayan çift, 3 ay önce evlenmeye karar verdi. Jenisa, nikah için akrabaları ile birlikte dün uçakla Ankara'ya geldi. Burada Tosun ailesi tarafından karşılanıp, daha sonra Kırıkkale'ye geçildi. Kente ayak basar basmaz Kırıkkale Belediyesi Nikah Salonu'na giden çift, dünya evine girdi. Tosun çifti, akşam öğretmenevinde düzenlenen düğünde doyasıya eğlendi.
'AİLELERİMİZ SICAK BAKTI'
Nuh Tosun, Jenisa ile İngilizce konuşarak anlaştıklarını belirterek, Filipinli biriyle dünya evine girmekten mutlu olduğunu söyledi. Tanışma öyküsünü anlatan Tosun, "Ben Bahreyn'de restoranda çalışırken tanıştık. Sonra sürekli görüşmeye başladık, ilişkimize biraz daha devam ettikten sonra Jenisa, vizesini alarak Türkiye'ye geldi, burada da evlendik. Ailelerimiz bu duruma sıcak baktı. Bugün de düğünümüzü yaptık. Kırıkkale'de oturmayı düşünüyorüz" dedi.

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Filipinler'den Kırıkkale'ye gelin geldiFilipinler'den Kırıkkale'ye gelin geldi

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