Filipinler'den UCM ile ilgili açıklama

Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin Sözcüsü tarafından, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerinin ülkeye girmesine izin verilmeyeceği açıklandı.

Duterte'nin Sözcüsü Salvador Panelo, basın toplantısında yaptığı açıklamada, ülkedeki hak ihlalleri iddialarını incelemeye gelecek UCM yetkililerinin ülkeye alınmayacağını bildirdi.

Panelo, Filipinler'in egemenliğine müdahale etme teşebbüsüne izin vermeyeceklerini belirtti.

- Filipinler'in UCM'den çekilme kararı

UCM, Filipinler'in mahkeme üyeliğinden çekilme kararının daha önce başlatılan soruşturmalara etkisi olmayacağını açıklamıştı. Açıklamada, Roma Statüsü'ne göre üye ülkenin çekilme kararının, devam eden soruşturmalarla ilgili iş birliği yapma taahhüdünü etkilemediği ifade edilmişti. Açıklamada ayrıca Filipinler devletinin 17 Mart'ta üyelikten çekilmek için resmen başvuru yaptığı için üzgün oldukları ve üye kalmasını istedikleri değerlendirmesi yer almıştı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı UCM'nin, şubat ayında kendisine yönelik uyuşturucuyla mücadele kapsamında insanlığa karşı suç işlediği iddiaları üzerine ön soruşturma başlatmasının ardından mahkeme üyeliğinden çekilmeyi planladığını açıklamıştı.