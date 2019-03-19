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Filipinler'den UCM ile ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 17:15 | Son Güncelleme

Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin Sözcüsü Salvador Panelo, Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerinin ülkeye girmesine izin verilmeyeceğini açıkladı

Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin Sözcüsü tarafından, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerinin ülkeye girmesine izin verilmeyeceği açıklandı.

Duterte'nin Sözcüsü Salvador Panelo, basın toplantısında yaptığı açıklamada, ülkedeki hak ihlalleri iddialarını incelemeye gelecek UCM yetkililerinin ülkeye alınmayacağını bildirdi.

Panelo, Filipinler'in egemenliğine müdahale etme teşebbüsüne izin vermeyeceklerini belirtti.

- Filipinler'in UCM'den çekilme kararı

UCM, Filipinler'in mahkeme üyeliğinden çekilme kararının daha önce başlatılan soruşturmalara etkisi olmayacağını açıklamıştı. Açıklamada, Roma Statüsü'ne göre üye ülkenin çekilme kararının, devam eden soruşturmalarla ilgili iş birliği yapma taahhüdünü etkilemediği ifade edilmişti. Açıklamada ayrıca Filipinler devletinin 17 Mart'ta üyelikten çekilmek için resmen başvuru yaptığı için üzgün oldukları ve üye kalmasını istedikleri değerlendirmesi yer almıştı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı UCM'nin, şubat ayında kendisine yönelik uyuşturucuyla mücadele kapsamında insanlığa karşı suç işlediği iddiaları üzerine ön soruşturma başlatmasının ardından mahkeme üyeliğinden çekilmeyi planladığını açıklamıştı.

UCM'den ayrılma kararına, mahkemenin başlattığı ön soruşturmayla "kanuni prosedürün ve masumiyet karinesinin ihlal edilmesi" gerekçe gösterilmişti.

Duterte hakkındaki ön soruşturma kararı, Filipinli avukat Jude Sabio'nun geçen yıl UCM'ye devlet başkanıyla ilgili iddiaları içeren 77 sayfalık rapor sunmasının ardından alınmıştı.

Sabio, Duterte'nin 1988'de Davos'un belediye başkanı seçilmesinden bu yana yürüttüğü uyuşturucuyla mücadelede "yargısız infazda bulunduğuna ve toplu cinayet işlediğine" dair delilleri UCM Başsavcısı Fatou Bensouda'ya iletmişti.

Kenya, iç işlerine müdahale etmekle suçladığı UCM'den çekilen ilk ülke olmuştu.

UCM, İtalya'nın başkenti Roma'da 15 Haziran-17 Temmuz 1998'de BM'nin girişimiyle toplanan konferansta alınan kararlar ve kabul edilen statüyle kuruldu. Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UCM, soykırım, insanlığa karşı işlenen suçlar ve savaş suçları gibi iddiaları inceliyor.

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Filipinler Ucm

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