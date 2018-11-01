HABER

Filipinler'e giren kargoları asker kontrol edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 16:05 | Son Güncelleme

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte: - "Ülkeye günde ortalama 7 bin konteyner giriyor. Kontrollere rağmen ülkeye azımsanmayacak kadar uyuşturucu madde girişi oluyor. Ya kasıtlı olarak geçiriliyorlar ya da aptallıktan dolayı geçmeyi başarıyorlar. Bu nedenle bu görev askere verildi"

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ülkeye giren kargoların kontrol edilmesi görevini orduya verdi.

Duterte, yaptığı açıklamada, askerlerin ülkeye gönderilen kargoları açarak kontrol etmesini istedi.

Orduya şüphe duydukları tüm kargo ve konteynerleri açmaları talimatı verdiğini belirten Duterte, "Orduya istedikleri kargoları açmalarını söyledim. Zorluk çıkartılırsa da kargoları denize atmaları talimatı verdim." dedi.

Duterte, şüphe duyulan kargoları ülkeye sokarak risk almanın mantıklı olmadığını kaydederek "Neden böyle bir risk alalım ki? Orduya bütün kargoları rastgele ve zorla açmalarını söyledim. Ve bunu yapacaklarını biliyorum. Bunun için askerleri seviyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkeye her gün binlerce konteyner geldiğini vurgulayan Duterte, "Ülkeye günde ortalama 7 bin konteyner giriyor. Kontrollere rağmen ülkeye azımsanmayacak kadar uyuşturucu madde girişi oluyor. Ya kasıtlı olarak geçiriliyorlar ya da aptallıktan dolayı geçmeyi başarıyorlar. Bu nedenle bu görev askere verildi." diye konuştu.

Ülkede son 2 yılda uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda yaklaşık 4 bin 800 şüpheli öldürüldü.

Uyuşturucu ticareti suçlarından aynı dönemde 576'sı kamu görevlisi olmak üzere 152 binden fazla kişi tutuklandı.

Devlet Başkanlığı görevini 30 Haziran 2016'da devralan Rodrigo Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı. Duterte, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde emniyet güçlerine "vur emri" vermişti.

Duterte hükümeti, Filipinli ve yabancı insan hakları örgütleri tarafından sert dille eleştiriliyor. Bu örgütler, Filipinler hükümetinin "insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyor.

PARTNERFacebook kullananlara şok... Büyük değişim yaşanacak!Facebook kullananlara şok... Büyük değişim yaşanacak!
TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 5 terörist öldürüldüTSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 5 terörist öldürüldü
Savaş mağduru Suriyelilere, el ve ayak proteziSavaş mağduru Suriyelilere, el ve ayak protezi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte uyuşturucu uyuşturucu ile mücadele

En Çok Okunan Haberler

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Mersin'de fuhuş operasyonu! Her şeyi itiraf ettiler

Mersin'de fuhuş operasyonu! Her şeyi itiraf ettiler

Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!

Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!

Bahçeli noktayı koydu! 'Tek başımıza katılacağız'

Bahçeli noktayı koydu! 'Tek başımıza katılacağız'

İhracat rakamları açıklandı

İhracat rakamları açıklandı

Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması

Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması

İlginizi Çekebilir

701 sayılı KHK kabul edildi

701 sayılı KHK kabul edildi

Karamollaoğlu'ndan Melih Gökçek sorusuna dikkat çeken yanıt!

Karamollaoğlu'ndan Melih Gökçek sorusuna dikkat çeken yanıt!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen açıkladı: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen açıkladı: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi...

Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar kameralar önünde eşini ıslattı

Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar kameralar önünde eşini ıslattı

Öğretmen olma şartı değişiyor! Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

Öğretmen olma şartı değişiyor! Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
O hainin yakalanma görüntüleri ortaya çıktı!

O hainin yakalanma görüntüleri ortaya çıktı!

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 5 terörist öldürüldü

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 5 terörist öldürüldü

Antalya'da halk otobüsünde çocuğa taciz iddiası

Antalya'da halk otobüsünde çocuğa taciz iddiası

Bursa'da şehit polisin kalbi bir gence nakledildi

Bursa'da şehit polisin kalbi bir gence nakledildi

TRT'de ilginç sözler! Teyfur Erdoğdu: Allah'ı çok görürüm!

TRT'de ilginç sözler! Teyfur Erdoğdu: Allah'ı çok görürüm!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.