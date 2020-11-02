HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Filipinler’i vuran Goni Tayfunu’nda 16 ölü

Filipinler’i vuran Goni Tayfunu’nda 16 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 11:33 | Son Güncelleme

Filipinler’i vuran Goni Tayfunu’nda can kaybı 16’ya yükselirken, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin zarar gören bölgelerde inceleme başlatacağı açıklandı.2020’nin en sert tayfunu olacağı belirtilen Goni Tayfunu, dün başkent Manila’nın bulunduğu Luzon Adası’na ulaşmıştı.

Filipinler’i vuran Goni Tayfunu’nda can kaybı 16’ya yükselirken, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin zarar gören bölgelerde inceleme başlatacağı açıklandı.
2020’nin en sert tayfunu olacağı belirtilen Goni Tayfunu, dün başkent Manila’nın bulunduğu Luzon Adası’na ulaşmıştı. Tayfun nedeniyle binlerce kişi tahliye edidi. Filipinler Afet Yönetim Ajansı, Goni Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 16’ya yükseldiğini, 3 kişinin de kayıp olarak rapor edildiğini açıkladı. Filipinler Kızılhaç Başkanı Senatör Richard Gordon ise Goni Tayfunu’nun satteki hızının 310 kilometreye ulaştığını ve Catanduanes’deki çeşitli kasabalarda evlerin yüzde 80’ini yok ettiğini bildirdi.
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, bu yılın en güçlü tayfunu olan Goni Tayfunu’nun vurduğu bölgelerde bugün inceleme başlatacak. Duterte’nin Sözcülerinden Harry Roque basın konferansında hedefin aslında sıfır zayiat olması gerektiğini söyleyerek, “Zorunlu tahliye sayesinde daha yüksek can kaybının önüne geçtik” dedi. Raque yaptığı açıklamada, Duterte’nin bugün başkent Manila’ya uçarak tayfundan en çok etkilenen bölgelerde incelemede bulunacağını, bazı alanların havadan denetleneceğini belirtti. Goni Tayfunu Manila’yı vurduğu esnada Duterte’nin felaket bölgesi yerine, memleketi Davao’da olması kamuoyunda bazı eleştirilere neden oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
58 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı! Ekipleri görünce söyledikleri yürekleri dağladı 58 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı! Ekipleri görünce söyledikleri yürekleri dağladı
2 Kasım İstanbul su kesintisi listesi!2 Kasım İstanbul su kesintisi listesi!
İlk ara tatili ne zaman?İlk ara tatili ne zaman?
1/
En Çok Okunan Haberler
58 saat sonra sevindiren haber! Yaralı olarak kurtarıldı
58 saat sonra sevindiren haber! Yaralı olarak kurtarıldı
Gülben Ergen isyan etti: Yere batsın...
Gülben Ergen isyan etti: Yere batsın...
Damat, yol kenarında gelini dövmüştü! Yeni gelişme
Damat, yol kenarında gelini dövmüştü! Yeni gelişme
3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
MasterChef'te elenen yarışmacı belli oldu
MasterChef'te elenen yarışmacı belli oldu
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Kan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu
Kan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Diğer Haberler
Diyanet'ten 'hutbe' açıklaması: Suç duyurusunda bulunulacak
Diyanet'ten flaş 'hutbe' açıklaması
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 2 Kasım İSKİ su kesintisi listesi!
2 Kasım İstanbul su kesintisi listesi!
İzmir'deki deprem sonrası enkazdan çıkan saat duygulandırdı! 14.51'de durmuş
İzmir'deki deprem sonrası enkazdan çıkan saat duygulandırdı!
Bakan Kurum İzmir depreminin son bilançosunu açıkladı
Bakan Kurum İzmir depreminin son bilançosunu açıkladı
Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 1 Kasım 2020!
Çekiliş sonuçları belli oldu!
Yer: İstanbul! Gözaltına alınmamak için cadde ortasında soyundular
İstanbul'da şoke eden görüntüler Cadde ortasında soyunup, ortalığı birbirine kattılar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.