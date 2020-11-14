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  4. Filipinler’i vuran Vamco Tayfununda ölü sayısı 53’e ulaştı

Filipinler’i vuran Vamco Tayfununda ölü sayısı 53’e ulaştı

14.11.2020 12:21 | Son Güncelleme:
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Filipinler’i vuran Vamco Tayfunu’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 53’e yükseldi.

Filipinler’i vuran Vamco Tayfunu’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 53’e yükseldi. Vamco’nun saatte 165 kilometreye varan rüzgar hızı ile Vietnam’ı vurması bekleniyor.
Filipinler, yıkıcı Vamco Tayfunu ile mücadelesini sürdürürken, bilanço ağırlaşıyor. Filipin Ulusal Polisi (PNP) tarafından yapılan açıklamada, hayatı durma noktasına getiren tayfun nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 53’e ulaştığı bildirildi. Tayfunun yol açtığı sel ve toprak kaymaları sonucu kaybolanların sayısının 22 olduğu belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarının Luzon Adasının kuzeyindeki Cagayan ve Isabela illerinde yoğunlaştırıldığı, görevlilerin sulara gömülen evlerin çatılarında mahsur kalanları lastik botlarla kurtarmaya çalıştığı aktarıldı. Cagayan Valisi Manuel Mamba, bazı alanlara erişim mümkün olmadığını ifade etti. Tahliye merkezlerinin kapasitelerinin dolduğunu söyleyen Vali Mamba, bazı vatandaşların korona virüs tehlikesi nedeniyle yakınlarının evlerine geçtiğini dile getirdi.
Vamco Tayfunu, ülkenin ekonomik faaliyetlerinin yüzde 70’ine ev sahipliği yapan Luzon’un büyük bir bölümünde yıkıma yol açtı.

Tayfunun Vietnam’ı vurması bekleniyor
Vietnam Hava Durumu Bürosu, Vamco’nun saatte 165 kilometreye varan rüzgar hızı ile Ha Tinh’den Quang Ngai eyaletine kadar Vietnam kıyılarını vurmasının beklendiğini duyurdu. Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc, "Bu çok güçlü bir tayfun" diyerek Vamco’nun vurması beklenen illerde halka hazırlık yapılması için uyarıda bulundu. Vietnam medyası ise eyalet yetkililerinin gün sonuna kadar 468 bin kişiyi tahliye etmeyi planladıklarını belirtti.

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