Filipinleri Yutu Tayfunu Vuruyor

Tayfun, batı Pasifik adalarını vurdu ve Salı günü Filipinlere ulaştı. güçlü fırtına bölgede suların yükselmesine, toprak kaymalarına ve sele neden oldu.

Filipinler meteoroloji ajansının açıklamasına göre saatteki hızı zaman zaman 230 km’ye ulaşan Yutu tayfunu, Luzon adası boyunca hareket etti ve bugün ilerleyen saatlerde ülkeyi terk edecek.

Yutu bu yıl Filipinleri vuran 18. tayfun oldu. 6 hafta önce de aynı bölgeyi vuran Mangkhut tayfunu 70’den fazla kişinin ölümüne neden olmuştu.

Şu ana kadar Yutu tayfununun neden olduğu yıkıma dair net bir bilgi bulunmuyor.

Yerel televizyon kanalları güçlü rüzgarlar nedeniyle yerinden sökülmüş ağaçlar ve yıkıntıların görüntülerini yayınlıyor.

Bölgedeki çok sayıda kişi yapılan uyarılar üzerine tayfun nedeniyle evlerini terk etti. Yetkililer bölgedeki dağlarda toprak kaymaları olurken deniz kıyısında da 3 metreye ulaşan dalgalar olduğunu belirtiyorlar.

Sivil Savunma Ofisi sözcüsü, kurtarma ekiplerinin yardım için hazırda beklediklerini söyledi.

Yutu tayfunu 24 Ekim gecesi saatte 270 km hıza ulaşan rüzgarlarıyla Saipan ve Tinian adalarını vurdu. Bu adalar Amerika’ya ait topraklar.

50 yıldan bu yana adaları vuran en güçlü tayfun olan Yutu nedeniyle 130’dan fazla kişi yaralandı. Yutu adalarda enerji hatları ve su dağıtım şebekesine de zarar verdi.

