HABER

Filipinleri Yutu Tayfunu Vuruyor

30.10.2018 11:23 | Son Güncelleme

Yutu Tayfunu saatte 230 km hıza ulaşan rüzgarlarla Filipinleri vuruyor. Bölgede çok sayıda yer boşaltılmış durumda

Filipinleri Yutu Tayfunu Vuruyor

Tayfun, batı Pasifik adalarını vurdu ve Salı günü Filipinlere ulaştı. güçlü fırtına bölgede suların yükselmesine, toprak kaymalarına ve sele neden oldu.

Filipinler meteoroloji ajansının açıklamasına göre saatteki hızı zaman zaman 230 km’ye ulaşan Yutu tayfunu, Luzon adası boyunca hareket etti ve bugün ilerleyen saatlerde ülkeyi terk edecek.

Yutu bu yıl Filipinleri vuran 18. tayfun oldu. 6 hafta önce de aynı bölgeyi vuran Mangkhut tayfunu 70’den fazla kişinin ölümüne neden olmuştu.

Şu ana kadar Yutu tayfununun neden olduğu yıkıma dair net bir bilgi bulunmuyor.

Yerel televizyon kanalları güçlü rüzgarlar nedeniyle yerinden sökülmüş ağaçlar ve yıkıntıların görüntülerini yayınlıyor.

Bölgedeki çok sayıda kişi yapılan uyarılar üzerine tayfun nedeniyle evlerini terk etti. Yetkililer bölgedeki dağlarda toprak kaymaları olurken deniz kıyısında da 3 metreye ulaşan dalgalar olduğunu belirtiyorlar.

Sivil Savunma Ofisi sözcüsü, kurtarma ekiplerinin yardım için hazırda beklediklerini söyledi.

Yutu tayfunu 24 Ekim gecesi saatte 270 km hıza ulaşan rüzgarlarıyla Saipan ve Tinian adalarını vurdu. Bu adalar Amerika’ya ait topraklar.

50 yıldan bu yana adaları vuran en güçlü tayfun olan Yutu nedeniyle 130’dan fazla kişi yaralandı. Yutu adalarda enerji hatları ve su dağıtım şebekesine de zarar verdi.

PARTNERNASA, bu kez Hayalet Nebula'nın görüntülerini çektiNASA, bu kez Hayalet Nebula'nın görüntülerini çekti
Sapık İbrahim New York’u karıştırdı… Metroda kadınlara bakıp bakıp…Sapık İbrahim New York’u karıştırdı… Metroda kadınlara bakıp bakıp…
Göçmenler Amerika'ya İlerlerken Pentagon Sınıra 5200 Asker Daha GönderiyorGöçmenler Amerika'ya İlerlerken Pentagon Sınıra 5200 Asker Daha Gönderiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fetullah Gülen, Metin Külünk için suikast emri mi verdi?

Fetullah Gülen, Metin Külünk için suikast emri mi verdi?

Botoks yaptıran kocasını 'Azdın sen' deyip dövdü

Botoks yaptıran kocasını 'Azdın sen' deyip dövdü

Feyenoord taraftarı Phillip Cocu'yu istiyor!

Feyenoord taraftarı Phillip Cocu'yu istiyor!

Çukur'a flaş transfer! İdris'in eski aşkı Meliha'yı kim oynuyor? Çukur dizisinde Meliha rolündeki Şenay Gürler kimdir?

Çukur'a flaş transfer! İdris'in eski aşkı Meliha'yı kim oynuyor? Çukur dizisinde Meliha rolündeki Şenay Gürler kimdir?

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çizimlere dönüşen Tinder hikayeleri!

Çizimlere dönüşen Tinder hikayeleri!

Göçmen akını devam ediyor! ABD alarmda bekliyor

Göçmen akını devam ediyor! ABD alarmda bekliyor

Sapık İbrahim New York’u karıştırdı… Metroda kadınlara bakıp bakıp…

Sapık İbrahim New York’u karıştırdı… Metroda kadınlara bakıp bakıp…

Dünya bu görüşmeye kilitlendi! Eğer bir sonuç çıkmazsa...

Dünya bu görüşmeye kilitlendi! Eğer bir sonuç çıkmazsa...

Müslümanlar o kiliseyi satın aldı! Cami yapılacak!

Müslümanlar o kiliseyi satın aldı! Cami yapılacak!

Avrupa şokta! Merkel gidiyor! Peki yerine kim geliyor?

Avrupa şokta! Merkel gidiyor! Peki yerine kim geliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.