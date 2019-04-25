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Filipinler’in savaş tehdidi Kanada’yı harekete geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 09:38 | Son Güncelleme

Kanada hükümeti, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin "savaş" tehdidinden sonra çöp sorununu halletme sözü verdi.Kanada hükümeti, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin ülkesi Filipinler’e bıraktığı çöp konteynerleri yüzünden "savaş" ilan etme tehdidine karşılık sorunu çözmek için birlikte çalışma sözü verdi.

Kanada hükümeti, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin "savaş" tehdidinden sonra çöp sorununu halletme sözü verdi.
Kanada hükümeti, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin ülkesi Filipinler’e bıraktığı çöp konteynerleri yüzünden "savaş" ilan etme tehdidine karşılık sorunu çözmek için birlikte çalışma sözü verdi. Kanada Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Kanada bu sorunu çözmek için Filipinler hükümeti ile işbirliği yapmaya kararlı. Sorunu çözmek ve çöpleri Kanada’ya geri gönderme kararını alan mahkeme kararının farkında" ifadeleri kullanıldı. Elçilik, her iki ülke yetkililerinden oluşan ortak bir teknik çalışma grubunun, çözüme katkı vermek için tüm konu başlıklarını incelediklerini açıkladı.
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, geçtiğimiz günlerde ülkesine kendi çöplerini gönderen Kanada’ya, çöplerini geri almadıkları takdirde savaş ilan edeceğini duyurmuştu.

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