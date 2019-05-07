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Filistin, AB ve Rusya'nın barış sürecine dahil olmasını istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 23:13 | Son Güncelleme

Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur: - "AB, küresel uzlaşı temelinde uluslararası bir konferans çağrısı yapabilir. Alanda birden fazla oyuncu olduğunu göstermekten son derece mutlu oluruz"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu barış planının henüz ''doğmadan öldüğünü'' savunan Filistin, Avrupa Birliği (AB) ve Rusya'nın barış sürecine dahil olmasını ve ''iki devletli çözümü kurtarmasını'' istiyor.

Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Genel Merkezinde bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, geçen ay Brüksel'de Avrupalı yetkililerle görüşmeler yaptıklarını ve AB'den sürece dahil olmalarını beklediklerini söyledi.

Mansur, ''iki devletli'' çözümü destekleyen ülkelere Filistin'i devlet olarak tanıma ve somut adımlar atması çağrısında bulunarak, ABD'nin uzun süredir beklenen Orta Doğu barış planının ''ölü doğduğunu'' ve AB ve Rusya'nın iki devletli çözümü kurtarması gerektiğini vurguladı.

AB'yi harekete geçmeye davet eden Mansur, ''AB, küresel uzlaşı temelinde uluslararası bir konferans çağrısı yapabilir. Alanda birden fazla oyuncu olduğunu göstermekten son derece mutlu oluruz.'' dedi.

Rusya'nın da Filistin ve İsrail liderlerini Moskova'da bir araya getirecek bir zirveye ev sahipliği yapmak istediğini ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kabul etmediğini belirten Mansur, Rusya'ya da İsrail Filistin sorununun çözümünde çabalarını artırması çağrısı yaptı.

Orta Dğu barış sürecini yürüten Trump'ın damadı ve kıdemli başdanışmanı Jared Kushner'in Trump'ın "yüz yılın planı" olarak nitelendirdiği İsrail-Filistin barış planını haziran ayında açıklaması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
barış süreci Filistin israil

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