Filistin: ABD Kongresinin yardım önerisi Washington'la ilişkileri iyileştirmeyecek

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Ahmed el-Mecdelani, ABD Kongresinin Filistinlilere yardım için 75 milyon dolarlık bütçe tahsis etmesinin, iki ülke arasındaki ilişkileri etkilemeyeceğini belirtti.

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığını da yürüten Mecdelani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin 2020 bütçesi için hazırlanan metinde yer alan ve "uluslararası kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin Filistin halkının yararına hazırladığı projelerin finanse edilmesi için 75 milyon dolar tahsis edilmesini" öngören teklifi değerlendirdi.

ABD ile Filistin arasındaki meselenin yardımlarla ilgili değil siyasi olduğunu belirten Mecdelani, "ABD Kongresinin yardım önerisi Washington'la ilişkileri iyileştirmeyecek." dedi.

Filistin yönetiminin ABD ile tüm ilişkilerini askıya aldığını, Filistin halkı aleyhindeki tavrından geri adım atmadığı sürece de bu durumun böyle devam edeceğini vurgulayan Mecdelani, ABD'nin bu tavrını, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak görme ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma, Yahudi yerleşim birimlerini yasal kabul etme ve iki devletli çözümden vazgeçme" şeklinde özetledi.