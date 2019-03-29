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Filistin ABD'nin "kibirli" kararlarına karşı uyarıda bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 22:22 | Son Güncelleme

Filistin ABD'nin "kibirli" kararlarına karşı uyarıda bulundu

TUNUS (AA) - Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, ABD'nin "kibirli" kararlar almaya devam etmesi karşısında uyarıda bulundu.

Maliki, Tunus'ta düzenlenen Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında yaptığı konuşmada, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve Golan Tepeleri'nde İsrail hakimiyetini tanıma kararına tepki göstererek, "ABD'ye Arapların çıkarlarına, kutsal mekanlarına ve kimliklerine hiçbir önem vermeksizin aldığı kibirli kararlara devam etmesi karşısında uyarıda bulunuyoruz." dedi.

Filistinli bakan, "Lübnan'da Şeba Çiftlikleri ile Batı Şeria'nın yüzde 60'ını temsil eden Ağvar bölgesine de sıra gelecek. Aynı zamanda büyük Yahudi yerleşim birimlerinin tanınmasına da sıra gelecek. Bunlar çok ama çok yakında olacak. Peki biz ne yapıyoruz? Donald Trump'ın bize zarar vermesini durduracak olan ne?" ifadelerini kullandı.

Arap ülkelerine seslenen Maliki, "Bizden kaç ülke Arap zirvelerindeki kararları uyguladı? Kaç devlet, Kudüs İsrail'in başkenti olarak tanındığında, Tel Aviv Büyükelçiliği Kudüs'e taşındığında ya da Macaristan'ın yaptığı diplomatik misyon açıldığında bize, kutsalımıza saldıran ülkelerle ilişkilerini kesti?" diye konuştu.

Filistin davasına destek veren çabaları takdir eden Maliki, "Ancak bugüne kadar gördüklerimiz ve yaşadıklarımız, çıkarlarımızı ve kutsallarımızı korumada yaptıklarımızın yeterli olmadığını ortaya koydu." ifadelerine yer verdi.

- Trump'ın Golan Tepeleri kararı

ABD Başkanı Donald Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamıştı.

Trump, 21 Mart'ta da Twitter'dan, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." ifadesini paylaşmıştı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil Tunus

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