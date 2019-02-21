Filistin Alimler Birliği'nden Kudüs ve Aksa için seferberlik çağrısı

İsrail'le normalleşme sürecinin derhal durdurulmasını isteyen Birlik, dini, hukuki ve medya kuruluşlarını da İsrail'in işlediği suçları uluslararası ve bölgesel platformlara taşımaya çağırdı.

Bu kapsamda tüm kaynakların İsrail'e karşı mücadelenin hizmetine sunulması gerektiği belirtildi.

Filistinlilere Aksa'daki nöbetlerinde destek verilmesi ve direnişlerinin güçlendirilmesi çağrısı yapılan açıklamada, İslam ümmeti alimlerinden Aksa için seferberlik ilan etmeleri istendi.

Filistin Alimler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İşgal altındaki Kudüs ve Mescid-i Aksa'da süregelen ihlaller bütün semavi dinlere ve uluslararası hukuka aykırıdır." ifadeleri kullanıldı.

GAZZE (AA) - Filistin Alimler Birliği, İsrail'in ihlallerine karşı Kudüs ve Mescid-i Aksa için seferberlik çağrısında bulundu.

Bunun üzerine pazartesi günü Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç, söz konusu kapıyı kırmış, İsrail polisi de gençlerden bazılarını gözaltına alırken Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

İsrail polisi salı akşamı da Rahmet Kapısı'nda nöbet tutan Filistinli cemaate saldırmış, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmış, bazıları da gözaltına alınmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

