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Filistin Anayasa Mahkemesinin Filistin Meclisini feshetmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 01:13 | Son Güncelleme

Filistinli milletvekili Kays Ebu Leyla, fesih kararını, "anayasaya aykırı ve uzlaşı anlaşmasına darbe" olarak nitelendirdi

Filistinli milletvekili Kays Ebu Leyla, Filistin Anayasa Mahkemesinin Filistin Meclisini feshetmesini, "anayasaya aykırı ve uzlaşı anlaşmasına darbe" olarak nitelendirdi.

Ebu Leyla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararın, anayasaya aykırı olduğunu, uzlaşı anlaşmasına darbe indirmek anlamına geldiğini ifade ederek, yeni meclis yemin edene kadar meclisin görev süresinin devam ettiğine dair anayasada açık bir madde olduğuna işaret etti.

Ebu Leyla, "Bu, geri dönülmesi gereken yanlış bir karar. Anayasa mahkemesi, anayasayı yorumlama hakkına sahip, feshetmeye değil." ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Anayasa Mahkemesinin Filistin Meclisini feshettiğini ve 6 ay içinde seçime gidilmesi çağrısında bulunduğunu açıklamıştı.

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Filistin Kays Ebu Leyla

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