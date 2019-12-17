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Filistin, Arap Birliğini "Brezilya'nın Kudüs kararı" konusunda olağanüstü toplantıya çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 21:52 | Son Güncelleme

Filistin, Arap Birliğini "Brezilya'nın Kudüs kararı" konusunda olağanüstü toplantıya çağırdı

RAMALLAH (AA) - Filistin, Arap Birliğinden Brezilya'nın Kudüs'te ticari temsilcilik açmasını görüşmek üzere olağanüstü toplantı düzenlemesini istedi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin'in Kahire Büyükelçisi Diyab el-Luh, Arap Birliğinden en kısa sürede daimi temsilciler düzeyinde olağanüstü bir toplantı yapılmasını talep etti.

Luh, bu talebin Brezilya'nın Kudüs'te ticari temsilcilik açarak attığı yasa dışı adımlar karşısında Arap ülkelerinin izleyebileceği tutumun görüşülmesi çerçevesinde geliştiğini aktardı.

Büyükelçi Luh, toplantının Brezilya'nın kararını geri çekmesi ve diğer ülkelerin bu gibi adımlarının engellemesi konusunda baskı oluşturacak bir yürütme mekanizmasıyla sonuçlanması gerektiğini kaydetti.

Brezilya'nın bu adımıyla uluslararası kanunları ve bu bağlamdaki meşru kararları ihlal ettiğini, Arap Birliğinin kararlarını göz ardı ettiğini vurgulayan Luh, ayrıca Arap Birliğinin Kudüs'ün yasal statüsünü ihlal etmemesi konusunda Brezilya'yı birçok kez uyardığını belirtti.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu, milletvekili Eduardo Bolsonaro 15 Aralık Pazar günü ülkesinin İsrail'deki ticari temsilciliğini Kudüs'te açmıştı.

Eduardo açılış sırasında, Brezilya'nın büyükelçiliğini de Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı.

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Arap Birliği brezilya filsitin olağanüstü

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