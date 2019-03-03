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"Filistin başarısız olursa dünya başarısız olur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 13:44 | Son Güncelleme

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki: - "Filistin meselesi her şeyin kilit meselesidir. Bu meselenin adil bir şekilde çözülmesi dünyaya adaletin tesisi edilmesi adına da önemli bir sınamadır. Ya biz başaracağız ve tüm dünya başaracak ya da biz başarısız olacağız bu dünya ve bu evren başarısız olacak" - "Bizler, kendimizi, devrimimizi ve kazanımlarımızı korumak zorundayız. ABD ve Trump yönetimi, kazanımlarımızı, haklarımızı korumak ve savunmak dışında hiç bir seçenek bırakmıştır. Dünyanın daha adil daha insaflı olabilmesi için bağımsız ve başkenti Kudüs olan bir Filistin devletini için mücadelemizi zorunlu kılmıştır" - Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faid Mustafa: - "Türkiye, Filistin diplomasisinin en büyük destekçisidir. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sorunlarımızın tüm dünyada duyulması için önderlik yaptı ve buna devam ediyor. Çabalarımızın başarıya ulaşmasında kendilerinin çok büyük katkıları oldu. Türkiye'ye ve halkına tüm destekleri ve yardımları için teşekkür ediyorum"

İSTANBUL (AA) - Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El- Maliki, Filistin'in özgürleştirilmesinin dünyanın zulümden özgürleşmesi anlamına geleceğini belirterek, "Filistin meselesi her şeyin kilit meselesidir. Bu meselenin adil bir şekilde çözülmesi dünyaya adaletin tesisi edilmesi adına da önemli bir sınamadır. Ya biz başaracağız ve tüm dünya başaracak ya da biz başarısız olacağız bu dünya ve bu evren başarısız olacak." dedi.

Avrupa Ülkelerinde Görevli Büyükelçileri İstişare Toplantısı'nda konuşan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki, istişare toplantısının mazlumların, gurbetçilerin vatanı olan İstanbul'da düzenlemiş olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'de gerçekleşen toplantının Filistin davasına açık ve kardeşçe bir destek olduğunu vurgulayan Maliki, "Bu toplantının Türkiye'de düzenlenmiş olması alışık olduğumuz bir erdemdir. Ayrıca haklı davamıza verilen adil, güçlü ve siyasi desteğinin açık bir göstergesidir. Bizler kendi sağlam ilkelerimize bağlı olarak kardeşlerimizle de dayanışma içerisinde en iyisini yapmak için çabalarımızı sürdürmekteyiz." diye konuştu.

Büyük meydan okumalarla karşı karşıya olduklarını, bu meydan okumaların ileriki süreçlerde de devam edeceğine dikkati çeken Maliki, şöyle konuştu:

"Ancak bizler bu meydan okumalara karşı kazanımlarımızı, haklarımızı, bağımsızlığımızı, egemenliğimizi ve geleceğimizi korumak için mücadeleye devam edeceğiz. Bugün, kürsel sistemin ciddi anlamda sorgulandığı ve güven bunalımı içinde olduğu bu durumu bizler sorgulamak ve buna karşı mücadelemizi sürdürmek zorundayız. Maalesef sadece kendine değil bir veba gibi herkese zarar veren ve havayı da kirleten bir durumun da söz konusu olduğunu söylememiz gerekir. Dolayısıyla çok çalışma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.

Birleşmiş Milletlerin (BM) ortaya koymuş olduğu sözlerin, anlaşmaların, insani değerlerin ve ilkesel değerlerin korunması ve yaşatılabilmesi için mücadele etmek ve bu öldürücü vebaya karşı durmamız gerekiyor. Şu an sadece yıkıma karşı insanlık onurunun yıkımına karşı bütün insanlığın hayata geçirmesi gereken eylem ve ortaya çıkarması gereken bir devrim zorunluluğu ortaya çıkmaktır. ABD ve Trump yönetimi, kazanımlarımızı, haklarımızı korumak ve savunmak dışında hiçbir seçenek bırakmıştır. Dünyanın daha adil daha insaflı olabilmesi için bağımsız ve başkenti Kudüs olan bir Filistin devletini için mücadelemizi zorunlu kılmıştır. Bizler bugün itibarıyla Filistin halkı olarak bir beka tehlikesi ile karşı karşıyayız. Bize karşı yürütülen kampanyalara, zayıflatma çabalarında karşı direnç göstermek için mücadelemizi sürdürmeliyiz."

- "Biz başaracağız ve tüm dünya başaracak"

Maliki, kardeş bölge ülkelerine Filistin davasından koparılması ve bağımsız Filistin devleti talebinden vazgeçilmesi için baskıların devam ettiğini söyledi.

Tüm baskılara rağmen haklı davalarından vazgeçmeyeceklerini ve bağımsız Filistin devletinin kurulması için mücadelelerine devam edeceklerini belirten Maliki, "Filistin'in özgürleştirilmesi dünyanın zulümden özgürleştirilmesi anlamına gelmektedir. Filistin meselesi aslında her şeyin kilit meselesidir. Bu meselenin adil bir şekilde çözülmesi dünyaya adaletin tesisi edilmesi adına da önemli bir sınamadır. Ya biz başaracağız ve tüm dünya başaracak ya da biz başarısız olursak bu dünya ve bu evren başarısız olacak. Burada bir halkın kendi onuruyla özgür ve bağımsız yaşamasının bir imtihanı olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye, Filistin diplomasisinin en büyük destekçisidir"

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faid Mustafa ise uluslararası alanda Filistin sorununu dillendiren ve buna engel olmak isteyen devletlerin bulunduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu belirti.

Mustafa, Türkiye'nin desteğinin Filistin halkı tarafından hiçbir zaman unutulmayacağını dile getirerek, "Peygamber Efendimiz, 'İnsanlara şükretmeyen Allah'a da şükretmez.' demiştir. Biz burada Türkiye Cumhuriyeti'nden her zaman gördüğümüz yardımlar için minnettarlığımızı tekrar iletmek istiyorum." diye konuştu.

Filistin Dışişleri Bakanı Riad el-Maliki'nin Filistin'in güçlü bir diplomasiye sahip olması için tüm alanlarda mücadele ettiğini kaydeden Mustafa konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye, Filistin diplomasisinin en büyük destekçisidir. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sorunlarımızın tüm dünyada duyulması için önderlik yaptı ve buna devam ediyor. Çabalarımızın başarıya ulaşmasında kendilerinin çok büyük katkıları oldu. Türkiye'ye ve halkına tüm destekleri ve yardımları için teşekkür ediyorum."

Büyükelçi Mustafa, aralıkta hayatını kaybeden eski Filistin İstanbul Başkonsolosu Abdulkerim el-Hatip'in'in iki ülke arasındaki ilişkilerde ve Filistin sorununun dünyada duyulmasındaki önemine değinerek, el-Hatip'e Allah'tan rahmet diledi

İstişare toplantısı sonrasında Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas tarafından geçen yıl vefat eden Filistin İstanbul Başkonsolosu Abdalkarim Al-khatib'in ailesine Filistin Devlet Başkanlığı Nişan Madalyası takdim edildi. Al-khatib'in eşi Kemer Al-Khatip, takdim için bakanlara teşekkür etti.

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