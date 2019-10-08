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Filistin Başbakanı Iştiyye, Mısırlı mevkidaşıyla görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 02:54 | Son Güncelleme

Filistin Başbakanı Iştiyye, Mısırlı mevkidaşıyla görüştü

KAHİRE (AA) - Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'da mevkidaşı Mustafa Medbuli ile görüştü.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, 3 gün sürecek ziyaret kapsamında bakanlardan oluşan bir heyetle Mısır'ın başkenti Kahire'ye gelen Iştiyye, Medbuli tarafından Uluslararası Kahire Havalimanı'nda karşılandı.

Havalimanındaki hükümet salonunda bir araya gelen Iştiyye ve Medbuli, iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Ziyaret çerçevesinde, Filistin-Mısır Yüksek Komitesi'nin çalışmalarına işlerlik kazandırılması için Mısırlı bakanlarla ikili görüşmelerin gerçekleştirileceği ve farklı sektörlerde ikili iş birliğini artırmak için protokoller imzalanacağı belirtildi.

Iştiyye'ye ziyaretinde 12 bakan eşlik ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin mısır

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