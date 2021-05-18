Filistin: BBC İzleme Servisi, Gazze'deki olaylarla ilgili sosyal medyada en çok yayılan yanlış bilgileri inceledi

Bazı Twitter kullanıcıları, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) paylaştığını iddia ettikleri bir gönderinin ekran görüntüsünü yaydı.

Twitter söz konusu tweet'i "manipüle edilmiş görüntü" olarak etiketledi ve görüntüye ilişkin gerçek bilginin yer aldığı bağlantıları ekledi.

Ancak paylaştığı eski bir görüntüydü ve aslında Suriye'de çekilmişti.

Gendelman, "250'den fazla sayıda ateşlenen bu roketlerin üçte biri, Gazze Şeridi'ne düşüyor ve Filistinlileri öldürüyor" yazdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözcüsü Ofir Gendelman, Twitter'dan paylaştığı bir videoda, Hamas tarafından yerleşim yerlerine doğru gönderildiği söylenen bir roket patlaması görülüyor.

Filistin'deki olaylar ve İsrail'in hava saldırılarıyla bölgede gerilim yükseldikçe yanlış bilgiler içeren sosyal medya gönderileri daha çok yayılıyor.

Ekran görüntüsünde, İsrail Savunma Kuvvetleri hesabından "Öldürmeyi seviyoruz" ve "Bazı çocukları bombaladık" yazıldığı ileri sürülüyor.

Bu görüntülerde yer alan tweet'ler, internette ücretsiz erişilebilen bazı araçlarla hazırlanıyor.

IDF, resmi Twitter hesabından ya da herhangi bir mecradan böyle bir gönderi paylaşmadı.

'Sahte cenaze' videosu Gazze'de çekilmedi

Bazı İsrailli sosyal medya fenomenleri, Filistinlilerin sahte cenaze töreni düzenlediğini iddia ederek bir video paylaştı. İddialara göre, Gazze'de İsrail saldırılarında öldüğü ileri sürülen kişi için sahte tören düzenleniyordu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın bir danışmanı tarafından da paylaşılan videoda, gençlerden oluşan bir grup kefene sarılmış bir cenaze taşıyor. Siren seslerini duyduğu gibi cenazeyi bırakarak etrafa dağılan gençlerin ardından, cenaze olarak taşınan kişi de hareketlenip kaçmaya başlıyor.

Araştırmamıza göre aynı video 2020'nin Mart ayında da paylaşılmış ancak Ürdün'de Covid-19 kısıtlamalarını atlatmak isteyen bir grup gencin şakası olarak...

Video klibi, Filistin'deki olayların şiddetlenmesi üzerine "Palywood" (Filistin Hollywood'u) etiketiyle İsrailliler tarafından paylaşılmış.