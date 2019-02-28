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Filistin BM’nin Gazze raporundan memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 17:28 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanlığı: "Bu rapor, İsrail’in Kudüs dahil Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da halkımıza karşı savaş suçları işlediğini teyit ediyor" "Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden beklenen, işlenen bu suçlarla ilgili soruşturma başlatmasıdır. İsrail’in işlediği bu savaş suçlarından dolayı mahkum edilmesinin zamanı geldi. Böylece hiçbir devlet hukukun üstünde kalamaz"

KUDÜS (AA) - Filistin yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) 2018 Gazze Protestoları Bağımsız Soruşturma Komisyonunun, İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerindeki ihlallerinin, savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceği yönündeki raporunu memnuniyetle karşıladı.

Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre, Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bu rapor, İsrail’in Kudüs dahil Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da halkımıza karşı savaş suçları işlediğini teyit ediyor." denildi.

Hiçbir devletin hukukun üstünde olmadığına vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden beklenen, işlenen bu suçlarla ilgili soruşturma başlatmasıdır. İsrail’in işlediği bu savaş suçlarından dolayı mahkum edilmesinin zamanı geldi. Böylece hiçbir devlet hukukun üstünde kalamaz."

- BM’nin Gazze raporu

BM 2018 Gazze Protestoları Bağımsız Soruşturma Komisyonu, bugün yayımladığı raporda, İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında geçen yıl düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerindeki ihlallerinin savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceğini duyurdu.

Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan 31 Aralık 2018'e kadarki dönemi içeren raporda, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki gösteriler sırasında Filistinli sivillere kasten ateş açarak 189'unu şehit ettiği, 6 bin 100'ünü de yaraladığı belirtilerek, gösteriye katılan Filistinlilere ateş açan İsrail askerleri hakkında acilen soruşturma başlatılması çağrısı yaptı.

Şehit edilen ve yaralanan sivillerin çoğunun İsrail güvenlik güçleri için "yakın bir tehdit" oluşturmadığı vurgulanan raporda, ayrıca 3 bin 98 Filistinli sivilin de şarapnel parçaları, plastik mermi ve göz yaşartıcı bombalarla yaralandığı kaydedildi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor.

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BM Filistin Gazze Şeridi israil işgal altındaki Batı Şeria

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