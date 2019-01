Filistin Büyükelçisi Mustafa: Ticaret ve turizm alanında ilişkileri geliştirmek istiyoruz

Cüneyt ÖZFİDAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- FİLİSTİN'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı ziyaret etti. Büyükelçi Mustafa, ticaret ve turizm alanında ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) tarafından düzenlenecek 'Filistin Özgür Olmadıkça Tüm Şehirler Tutsaktır' konferansına katılmak için Zonguldak'a gelen Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa, Vali Erdoğan Bektaş'ı ziyaret etti. Vali Bektaş, Büyükelçi Mustafa'yı Valilik binası girişinde karşıladı. Mustafa, ardından Valilik Özel Defteri'ni imzaladı.

Filistin ile Türkiye arasında özel ilişki olduğuna inandığını söyleyen Büyükelçi Faed Mustafa, ticaret ve turizm alanında ilişkileri geliştirmek istediklerini ifade etti. Filistin'in her zaman Türkiye'nin desteğine ihtiyacı olduğunu belirten Mustafa, "Filistin olarak bizim Türkiye ile ilişkimiz özel bir ilişki olduğuna inanıyoruz ve kabul ediyoruz. Bu ilişkileri ileriye götürebilmek için uğraşıyoruz. Tabii Filistin'deki olaylardan dolayı çok zor durumda olmamıza rağmen biz ilişkilerin gelişmesi için uğraşıyoruz. Türkiye ile olan ilişkimiz gelişti son zamanlarda. Ziyaretimizin ticari olaraktan bir faydası olur. Filistin devletinin kurulabilmesi için Türkiye'nin desteği her zaman var ve biz teşekkür ediyoruz. Başkanınız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Çünkü her fırsatta Filistin'e desteği dille getiren başkanlardan biri. Bütün Türk halkına ve size teşekkür ederiz" dedi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş da, Filistin Büyükelçisini kentte görmekten mutlu olduğunu söyledi. Filistin'in her zaman Türkiye için önemli olduğunu belirten Vali Bektaş, şöyle konuştu:

"Uluslararası her platformda Filistin davası, Türkiye'nin davası haline gelmiş oldu. Orta Doğu'da, Suriye'de ve Irak'ta olan olayları biliyoruz. Türkiye'de 4 milyon oralardan gelmiş göçmen insan var. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz bu olaylar nedeniyle Türkiye'ye göçen insanları kabul ettiler. Vatandaşımız da bunu onayladı. Türkiye; devletiyle, milletiyle, Cumhurbaşkanıyla bu konuda komşularımızın ve kardeşlerimizin sorunlarını çözmek için üzerine düşen her şeyi fazlasıyla yapmaya çalışıyor. Filistin'de üzüntülü sahneler cereyan etti. Giderek durumun daha da iyileştiğini düşünüyoruz. Umarız yakın gelecekte komşu ülke olarak Filistin sorunlarını çözerek yoluna devam eder. Kudüs, bütün Müslümanların olduğu gibi bizim için de önemli bir yer. Benim 3 sene önce bir süre kadar Kudüs ziyaretim oldu. Uzunca bir ziyaret yaptık. Şartları yakın olarak gördük. Bizim izlerimiz var orada. Ortak tarihimiz, kültürümüz, hatıralarımız var. Hatıralar yaşıyor."

Vali Erdoğan Bektaş, Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa'ya madenci heykeli hediye etti. Büyükelçi Mustafa da Vali Bektaş'a plaket verdi.

