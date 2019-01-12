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Filistin Büyükelçisi Mustafa: Ticaret ve turizm alanında ilişkileri geliştirmek istiyoruz (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 00:22 | Son Güncelleme

BÜYÜKELÇİ MUSTAFA: KUDÜS SATILIK DEĞİLDİR Filistin'in Ankara Büyükelçisi Dr.

Filistin Büyükelçisi Mustafa: Ticaret ve turizm alanında ilişkileri geliştirmek istiyoruz (2)

BÜYÜKELÇİ MUSTAFA: KUDÜS SATILIK DEĞİLDİR
Filistin'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Ereğli Belediyesi ve Memur-Sen tarafından düzenlenen, 'Filistin Özgür olmadıkça Tüm Şehirler Tutsaktır' konulu konferansa katıldı. Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa, AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Mustafa Çufalı, BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu, Memur-Sen Zonguldak Şube Başkanı Kamuran Aşkar, Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ ve vatandaşlar katıldı. Büyükelçi Mustafa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Filistin olarak haklarından hiçbir zaman ödün vermeyeceklerini söyleyen büyükelçi Mustafa, şöyle dedi:
"İroni olan bu ABD yönetimi hala yüzyılın anlaşması olarak adlandırdığı bir şeylerden bahsetmesidir. Bu yönetimin Filistin halkına verebileceği ne kaldı? İnsani çözümler mi? Hayır. Trump, biz dilenci değiliz. İşgal altında kalarak şartlarımızın iyileşmesini istemiyoruz. Meselemiz insani bir mesele değildir. Biz, tam anlamıyla siyasi bir davanın sahipleriyiz. Haklarımızdan ödün vermeyiz. Kudüs satılık değildir. Halkımız canlı bir hafızaya sahiptir. Yanında duran ve durmaya devam edecek olan ülkelerin duruşunu, aynı zamanda adil haklarının karşısında duran ve duracak olan ülkelerin duruşunu unutmayacaktır. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti’ne başkanlık, hükümet ve halk olarak halkımızın davasına duruşundan dolayı sonsuz teşekkürlerimizi ve memnuniyetimizi bildirmek istiyoruz."

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)

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Filistin Büyükelçisi Mustafa: Ticaret ve turizm alanında ilişkileri geliştirmek istiyoruz (2)Filistin Büyükelçisi Mustafa: Ticaret ve turizm alanında ilişkileri geliştirmek istiyoruz (2)

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