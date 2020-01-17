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  4. Filistin Çevre Kalite Kurumu'ndan İsrail'e "doğa koruma alanı adı altında toprak çaldığı" suçlaması

Filistin Çevre Kalite Kurumu'ndan İsrail'e "doğa koruma alanı adı altında toprak çaldığı" suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 23:53 | Son Güncelleme

Filistin Çevre Kalite Kurumu'ndan İsrail'e "doğa koruma alanı adı altında toprak çaldığı" suçlaması

KUDÜS (AA) - Filistin yönetimine bağlı Çevre Kalite Kurumu, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 7 adet doğa koruma alanı ilan etmesini "toprak çalmak için uluslararası hukuku aldatma" girişimi olarak nitelendirdi.

Çevre Kalite Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuku ve kurumları aldatmak için doğa koruma alanı adı altında toprak çaldığı ifade edildi.

Konuyla ilgili soruşturma açılması ve İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirdiği ihlallerin araştırılması için danışma komitesi kurulması çağrısı yapılan açıklamada, Çevre Kalite Kurumu'nun İsrail'in işgal altında tuttuğu alanlarda işlediği çevre suçlarını açığa çıkarmak için uluslararası hukuk tarafından verilen tüm hakları kullanacağı vurgulandı.

Jerusalem Post gazetesi, 15 Ocak'taki haberinde İsrail Savunma Bakanlığının Batı Şeria'da 7 adet doğa koruma alanı ilan edilmesini onayladığını belirtmişti.

Yahudi yerleşimciler için ilan edilen 7 doğa koruma alanı, Batı Şeria'da, idari yönetim ve güvenliği İsrail'e bırakılan C sınıfı bölgelerde yer alıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da "doğa koruma alanı" ilan ettiği bölgelere el koyarak Filistinlilerin buralarda herhangi bir bina inşa etmesini engelliyor.

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