"Filistin davası daha önce görülmemiş bir saldırıyla karşı karşıya"

KAHİRE (AA) - Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Filistin davasının; siyasi, tarihi ve insani olarak daha önce görülmemiş bir Amerikan saldırısıyla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Birliğin Mısır'ın başkenti Kahire'deki merkezinde gerçekleştirilen 150’nci Dışişleri Bakanları toplantısında konuşan Ebu Gayt, ABD’nin Filistin davasını hedef alarak saldırdığını ve Arap ülkelerinin zorlu yıllarının devam ettiğini söyledi.

Mısır devlet televizyonu tarafından canlı yayınlanan konuşmasında Ebu Gayt, Suriye ve Yemen gibi çatışmaların yaşandığı ülkelerde durumun daha da zorlaştığına değinerek, “bütün bunlara rağmen zafer ve kararlılık konusundaki irademizi kaybetmedik.” dedi.

Arap Birliği Genel Sekreteri, şunları kaydetti:

“Filistin davası; siyasi, tarihi ve insani olarak daha önce görülmemiş bir Amerikan saldırısıyla karşı karşıya. ABD’nin hedefi mülteciler konusunu sorgulanır hale getirerek, Filistinli mültecilerin eve dönüş hakkını ortadan kaldırmaktır. Amerikan yönetiminin, büyükelçiliğini 2018 yılı Mayıs ayında Tel Aviv’den Kudüs’e taşıması, Birleşmiş Milletler Mültecilere Yardım Ajansı’na (UNRWA) mali yardımları durdurması ve Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) Washington ofisini kapatma kararı, söylediklerimin kanıtıdır.