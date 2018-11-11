HABER

"Filistin davası zor bir süreçten geçiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 19:27 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ölümünün 14. yılında eski Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın Ramallah'taki anıt mezarını ziyaret ederek çelenk bıraktı - Abbas: - "Filistin davası, zor bir süreçten geçiyor"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin davasının zor zamanlardan geçtiğini belirtti.

Abbas, ölümünün 14. yılında Filistin eski Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın Ramallah'taki anıt mezarını ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Abbas, burada yaptığı konuşmada, Filistin davasının çok sayıda komploya maruz kaldığını, Yüzyılın Anlaşması planının ise bu komploların en büyüğü olduğunu ifade etti.

"Filistin davası, zor bir süreçten geçiyor." diyen Abbas, Yüzyılın Anlaşması planının, Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurulmasına ilişkin İngiltere tarafından yayımlanan "Balfour Deklarasyonu" içinde gizli olarak yer aldığını belirtti.

Bugüne kadar Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurulması üzerinde çalışıldığını ancak Balfour Deklarasyonu uygulamaya konulsa bile "Yüzyılın Anlaşması" planını uygulamaya koyamayacaklarını aktaran Abbas, "Halkımızın bir devleti, varlığı olmasını istemiyorlar. Bugün gördüğümüz, duyduğumuz budur. Ancak istediklerini yapmalarına izin vermeyeceğiz." dedi.

Filistin davasına karşı duranların "Boğazlarında diken" olarak kalmaya devam edeceklerini belirten Abbas, Filistin halkının kendi kaderini tayin ve bağımsız devletini kurma hakkını elde etmesi için mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

Geçen ay sonunda yapılan Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Merkez Konseyi 30. dönem toplantısına da değinen Abbas, "Yüzyılın Anlaşması adı altında bir ABD komplosu ve bu anlaşmayı uygulamak isteyen İsrail komplosuyla karşı karşı bulunduklarını" dile getirdi.

Abbas, "bağımsız devletin kuruluşunu engelleme amacı taşıyan bir de Hamas komplosu olduğunu" ileri sürdü.

Eski Devlet Başkanı Arafat'ın direnişini ve verdiği mücadeleyi kimsenin unutmayacağını vurgulayan Abbas, Arafat ile Filistinli şehitlere rahmet diledi.

- Batı Şeria'da Arafatı anma etkinlikleri

Öte yandan, ölümünün 14. yılında Arafat'ı anmak isteyen Filistinliler işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde yürüyüşler düzenledi.

Ramallah'taki El-Menara meydanında bir araya gelen yüzlerce Filistinli, Arafat'ın anıt mezarına yürüdü.

Yürüyüşe katılanlar, Filistin bayrakları ile Arafat'ın posterlerini taşıdı.

- "Yüzyılın Anlaşması"

ABD Başkanı Donald Trump, Filistin-İsrail meselesinin çözümü için hazırladığı plan "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırılıyor.

Planın detayları henüz açıklanmasa da basındaki iddialara göre "Yüzyılın Anlaşması", işgal altındaki Doğu Kudüs'ün İsrail'e bırakılması, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin büyük bölümünün varlığını korumaya devam etmesi gibi Filistin aleyhine maddeler içeriyor.

- Balfour Deklarasyonu

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour tarafından 1917'de Siyonist hareketin önemli isimlerinden Baron Walter Rothschild'e yazılan mektup, Filistin topraklarında Yahudilere bir "vatan" kurulmasını vadediyordu.

Tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen mektup, İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülüyor.

PARTNERBeklenen gün geldi! 3 gün boyunca alışveriş çılgınlığı yaşanacakBeklenen gün geldi! 3 gün boyunca alışveriş çılgınlığı yaşanacak
Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıdaMeteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda
İzmir'de tartışma yaratan heykel! Karar verildiİzmir'de tartışma yaratan heykel! Karar verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin

En Çok Okunan Haberler

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

Yıldız Tilbe o polisi görünce şaşırdı

Yıldız Tilbe o polisi görünce şaşırdı

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Son dakika! Diyanet'ten Kadir Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili açıklama: İnsani duygularla...

Son dakika! Diyanet'ten Kadir Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili açıklama: İnsani duygularla...

İlginizi Çekebilir

Dışarı çıkmayın deyip kıyamet tarihini açıkladı: 11 Kasım!

Dışarı çıkmayın deyip kıyamet tarihini açıkladı: 11 Kasım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Şırnak'ta valilik bahçesi dahil 10 ayrı askeri bölgeye İHA'lar düştü!

Şırnak'ta valilik bahçesi dahil 10 ayrı askeri bölgeye İHA'lar düştü!

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da takside taciz skandalında flaş gelişme!

İstanbul'da takside taciz skandalında flaş gelişme!

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

İzmir'de tartışma yaratan heykel! Karar verildi

İzmir'de tartışma yaratan heykel! Karar verildi

Şırnak'taki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şırnak'taki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.