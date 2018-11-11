Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin davasının zor zamanlardan geçtiğini belirtti.

Abbas, ölümünün 14. yılında Filistin eski Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın Ramallah'taki anıt mezarını ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Abbas, burada yaptığı konuşmada, Filistin davasının çok sayıda komploya maruz kaldığını, Yüzyılın Anlaşması planının ise bu komploların en büyüğü olduğunu ifade etti.

"Filistin davası, zor bir süreçten geçiyor." diyen Abbas, Yüzyılın Anlaşması planının, Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurulmasına ilişkin İngiltere tarafından yayımlanan "Balfour Deklarasyonu" içinde gizli olarak yer aldığını belirtti.

Bugüne kadar Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurulması üzerinde çalışıldığını ancak Balfour Deklarasyonu uygulamaya konulsa bile "Yüzyılın Anlaşması" planını uygulamaya koyamayacaklarını aktaran Abbas, "Halkımızın bir devleti, varlığı olmasını istemiyorlar. Bugün gördüğümüz, duyduğumuz budur. Ancak istediklerini yapmalarına izin vermeyeceğiz." dedi.

Filistin davasına karşı duranların "Boğazlarında diken" olarak kalmaya devam edeceklerini belirten Abbas, Filistin halkının kendi kaderini tayin ve bağımsız devletini kurma hakkını elde etmesi için mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.