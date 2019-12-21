"Filistin Davasını Destekleyen Yılın Şahsiyeti" ödülü Hüseyin Tanrıverdi'ye verildi

Ödülün şahsından ziyade Filistin direnişine destek veren tüm Türkiye halkına verildiğini belirten Tanrıverdi, “Filistin davasına ve Mescid-i Aksa’ya sahip çıkmamız bir ödül için değil. İnsanlığın gereği, inancımızın zorunluluğu olarak Türkiye’de ve uluslararası camiada Filistin’e sahip çıktık.” dedi.

Törenin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Tanrıverdi, ödülü aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

HAK-İŞ Kudüs Komitesi Başkanı da olan Hüseyin Tanrıverdi, Lady Of The Earth Vakfı tarafından 2008’den bu yana verilen “Filistin Davasını Destekleyen Yılın Şahsiyeti” ödülünü alan ilk Türk oldu.

Merkezi Filistin'de bulunan Lady Of The Earth Vakfı tarafından bilim, sağlık, iktisat gibi birçok alanda verilen “2019 Yılının Kişisi” ödül töreni, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde düzenlendi.

Tanrıverdi, toprakları İsrail işgali altında olan Filistin’in, insanlığın ve tüm inananların gayretiyle özgürlüğüne kavuşacağını dile getirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her defasında Filistin’e sahip çıktığını anımsatan Tanrıverdi, “Birleşmiş Milletler’in son genel kurulunda yaptığı konuşmada elindeki haritayla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 1948’den bu yana İsrail’in gün geçtikçe yoğunlaşan Filistin'i işgalini izahı, Amerikalıların, Avrupalıların ve İsraillilerin gözlerine baka baka bu işgali ifade etmesi Türkiye’nin Filistin’e bakışını ortaya koyuyor.” diye konuştu.

- “Filistin bizim için bir namustur”

Filistin’in, Hazreti Ömer, Selahaddin Eyyubi, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman’ın emaneti olduğunu, bu nedenle Filistin’e sahip çıkmayı bir görev olarak gördüklerini ifade eden Tanrıverdi, şunları kaydetti:

“2004’te rahmetli Arafat ile (eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat) görüştüğümde şu cümleleri söylemişti ‘Sayın Tanrıverdi, El-Kuds adını buraya siz verdiniz. Dolayısıyla buranın kıymetini siz bilirsiniz. Burayı ancak siz korursunuz. Dolayısıyla Filistin size emanet' demişti. Filistin yöneticileri de Filistin halkı da Türkiye’nin ne anlama geldiğini bildiği gibi, Türkiye ve Türkiye halkı da yöneticileri de Filistin’in ne anlama geldiğini çok iyi biliyor."

Tanrıverdi, Türkiye’nin Filistin politikasının net olduğunu belirterek, “Filistin bizim için bir namustur. Filistin bizim için bir mirastır. Dolayısıyla namusumuza, mirasımıza sahip çıkmak insani ve İslami görevimizdir.” şeklinde konuştu.

