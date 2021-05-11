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Filistin'de kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Filistin'e saldırılarda son durum!

11.05.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son gelişmelere göre Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs ve Beyt Şems kentlerine roket saldırısı düzenlendiği açıklandı. Filistin medyası, Gazze'nin kuzey bölgesinde İsrail'in hava saldırısı başlattığını duyurdu. Gazze Sağlık Bakanlığı ise İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin olduğunu açıkladı. Peki Filistin'de kaç kişi öldü, Filistin'de kaç kişi yaralandı? İşte Filistin'e saldırılarda son durum...

Filistin'de kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Filistin'e saldırılarda son durum!

Filistin medyası, Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs ve Beyt Şems kentlerine roket saldırısı düzenlendiği duyurdu. Duyurunun sonrasında Gazze Sağlık Bakanlığı İsrail saldırılarında hayatını kaybeden kişilerin olduğunu açıkladı. Peki Filistin'de kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı?

FİLİSTİN'DE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? FİLİSTİN'DE KAÇ KİŞİ YARALANDI?

Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs ve Beyt Şems kentlerine 6 roketle büyük bir saldırı düzenlendi. Roket saldırısını Hamas üstlendi ve İsrail hava saldırıları başlattı. İsrail ordusu bir açıklama ile Gazze'nin kuzeyinden tanksavar füzelerinin atıldığını duyurdu. Yine gelen son bilgilere göre, yüzlerce Yahudi ibadetçi Kudüs'ün Batı Duvarı'ndan tahliye ediliyor. Filistin Sağlık Bakanlığı düzenlenen İsrail saldırılarında 9'u çocuk 21 Filistinli'nin şehit olduğunu duyurdu.

Gazze Şeridi'ni kontrol eden Hamas, saat 18: 00'e kadar İsrail'e Mescid-i Aksa'daki güçlerini geri çekmesini ve yaptığı saldırıları durdurması için ültimatom vermişti.Saat 18:00'ı henüz birkaç dakika geçmesinin ardından bölgede patlama sesleri duyulmaya başlandı. Filistin medyası, Gazze'nin kuzey kısımlarında İsrail'in hava saldırısı başlattığını ve can kaybı ile yaralıların olduğunu bildirdi. İsrail ordusundan konuşan bir sözcü, Gazze'de bulunan birliklere takviye gönderildiğini açıkladı. Roket sirenlerinin çalınması sebebiyle Batı Kudüs kentine korku ve panik yaşandı. Diğer yandan Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubyede yaptığı bir yazılı açıklama ile yapılan roket atışlarını doğruladı.


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Filistin İsrail

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