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Filistin'den 'Yüzyılın Anlaşması' planına ilişkin uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 02:05 | Son Güncelleme

Filistin Cumhurbaşkanlığı, Yüzyılın Anlaşması'nın reddedilen haliyle yayınlanmaması konusunda uyarıda bulundu.

Filistin'den 'Yüzyılın Anlaşması' planına ilişkin uyarı

Filistin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı yazılı açıklamada, Yüzyılın Anlaşması'nın reddedilen bu şekliyle ilan edilmesi durumunda Filistin yönetiminin yasal hakların korunması için gerekli icraatları yerine getireceği tehdidinde bulundu.

Açıklamada "Bir işgal yönetimi olarak İsrail'den kırmızı çizgileri aşması konusunda tüm sorumluluklarını almasını istiyoruz." ifadeleri yer aldı.

"İsrail 12" ve "İsrail 13" kanalları ismini vermek istemediği ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberinde, Beyaz Sarayı'ın 24 saat içinde Yüzyılın Anlaşması'na ilişkin ayrıntılı açıklama yapacağını duyurmuştu.

Öte yandan Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Sözcüsü Hazim Kasım yazılı açıklamasında, söz konusu anlaşmaya ilişkin duyurunun ABD seçimleri öncesinde yapılacak olmasına dikkati çekti.

"Bu Yüzyılın Anlaşması'nın geçirilmesine dair tüm çabalar, halkımızın dik duruşu ve direnişinin karşısında parçalanacaktır." ifadesini kullanan Kasım, Filistin halkının kendi geleceğini kendisinin belirleyeceğini vurguladı.

"YÜZYILIN ANLAŞMASI" PLANI

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında, buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkı lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

İsrail'de bir yılı aşkın süredir devam eden koalisyon krizi nedeniyle söz konusu planın detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Hamas Hareketi israil Yüzyılın Antlaşması

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