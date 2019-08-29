Filistin Devlet Başkanı Abbas Almanya'da

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Filistinliler, ekonomik ve sosyal olarak iyi bir yaşamı hak ediyor." dedi.

Merkel, başkent Berlin'de, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Başbakanlık binasında yapacağı görüşme öncesinde basın toplantısı düzenlendi.

Görüşmede Filistinlilerin durumunu ele alacaklarını belirten Merkel, "Filistinliler, ekonomik ve sosyal olarak iyi bir yaşamı hak ediyor. Buna ilişkin ekonomik kalkınma için perspektiflere ihtiyaç var." diye konuştu.

Merkel, bölgedeki gelişmeleri görüşeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bunu bir kez daha hem Filistin hem de İsrail halkının barış ve güvenlik içinde yaşayabileceği siyasi bir çözüme ulaşılması temelinde yapacağız. Bize göre bu sadece ihtilafta olan taraflar arasında anlaşmaya varılan iki devleti çözüm ve uluslararası parametreler dikkate alınarak mümkün olabilir. Bu hedef devam etmeli."

Başbakan Merkel, uzun ve çetrefilli yol olmasına rağmen bu hedefe doğru çalışmak gerektiğini bildirdi.

- "Avrupa ülkelerine, Filistin devletini de tanımaları çağrısında bulunuyorum"