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Filistin Devlet Başkanı Abbas Doha’da Katar Emiri ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2019 00:06 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Doha’da bir araya geldi.Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 3 günlük resmi ziyaret için geldiği Katar’ın başkenti Doha’da Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Filistin Devlet Başkanı Abbas Doha’da Katar Emiri ile görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Doha’da bir araya geldi.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 3 günlük resmi ziyaret için geldiği Katar’ın başkenti Doha’da Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ile Filistin meselesindeki son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi. Abbas ve Katar Emiri görüşmede İsrail’in Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlallerini de değerlendirdi. Abbas, görüşmede Katar Emirine Filistin halkına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas Doha’da Katar Emiri ile görüştü

Filistin Devlet Başkanı Abbas Doha’da Katar Emiri ile görüştü

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