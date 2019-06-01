HABER

Filistin Devlet Başkanı Abbas. Filistin’in önünde zor zamanların olduğunu söyledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 16:29 | Son Güncelleme

Mekke’de İslam ülkeleri konferansında konuşun Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Filistin’in önünde zor zamanların olduğunu ifade etti.Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, "Önümüzde, gelecek vaat etmeyen, kritik kararlar dahil birçok seçeneğe götüren kapıları açacak zor zamanlar var” dedi.Filistin lideri Abbas, ABD’nin Filistin-İsrail anlaşmazlığındaki tutumunu ağır bir şekilde eleştirerek bu tutumun İsrail’in Filistin toprağını gayri meşru işgaline cesaret verdiğini söyledi.Mahmut Abbas sözlerini şöyle sürdürdü:"Amerikan yöntemi, işgalci İsrail devletini uluslararası hukukun üstünde hareket etmeye teşvik etmekle, barış sürecinin temellerini tahrip emiş, uluslararası meşrulukla çelişen adımlar atmıştır.

Mekke’de İslam ülkeleri konferansında konuşun Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Filistin’in önünde zor zamanların olduğunu ifade etti.
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, "Önümüzde, gelecek vaat etmeyen, kritik kararlar dahil birçok seçeneğe götüren kapıları açacak zor zamanlar var” dedi.
Filistin lideri Abbas, ABD’nin Filistin-İsrail anlaşmazlığındaki tutumunu ağır bir şekilde eleştirerek bu tutumun İsrail’in Filistin toprağını gayri meşru işgaline cesaret verdiğini söyledi.
Mahmut Abbas sözlerini şöyle sürdürdü:
"Amerikan yöntemi, işgalci İsrail devletini uluslararası hukukun üstünde hareket etmeye teşvik etmekle, barış sürecinin temellerini tahrip emiş, uluslararası meşrulukla çelişen adımlar atmıştır. Biz ve Uluslararası toplum bunun reddediyoruz."
Abbas, İsrail ve ABD’nin Filistin İdaresinin hayatta kalmasını zora sokacak şekilde yaptırımlarına karşı İslam Ülkeleri İşbirliği Teşkilatının Filistin’in mali güvenlik ağı oluşturmasına destek vermeye çağırdı.

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Cilvegözü'nden 36 bin Suriyeli bayramlaşmaya gittiCilvegözü'nden 36 bin Suriyeli bayramlaşmaya gitti
(Özel) İnegöl’de sakal-ı şerif izdihamı(Özel) İnegöl’de sakal-ı şerif izdihamı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'ye transfer şoku!

Fenerbahçe'ye transfer şoku!

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha!

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha!

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

İlk kez konuştu! Çocuk tacizi ve pedofili...

İlk kez konuştu! Çocuk tacizi ve pedofili...

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Halı saha yüzünden tartışmışlardı... O savcının görev yeri değişti

O savcının görev yeri değişti!

Son dakika FETÖ'cüler tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalandılar

Tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalandılar!

Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Trafikte son durum

Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Durma noktasına geldi

Ağrı'da işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında patlama: Ölü ve yaralılar var

İşçileri taşıyordu! Araç geçişi sırasında patlama

Son dakika Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.