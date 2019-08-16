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Filistin Devlet Başkanı Abbas, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

DÜNYA HABERLERİ  | 16.08.2019 06:00 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi yaptı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve Filistin'deki son gelişmeler ele alındı.

Haberde, Abbas'ın uluslararası kurallar uyarınca ülkesinin barışı sağlamaya hazır olduğunu belirterek, İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) verdiği desteğe övgüde bulunduğuna dikkat çekildi.

Johnson ise İngiltere’nin iki devletli çözüm konusundaki kararlılığını ve İsrail'in uluslararası hukuka aykırı olan ev yıkım politikasını kınadığı kaydedildi. (AA)

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Filistin ingiltere

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