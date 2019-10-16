HABER

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.10.2019 20:39 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ta Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile görüştü.Suudi Arabistan’a ziyaret düzenleyen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, başkeNt Riyad’da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile bir araya geldi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ta Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile görüştü.
Suudi Arabistan’a ziyaret düzenleyen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, başkeNt Riyad’da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile bir araya geldi. Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmede, Kral Selman’a her seviyede Filistin ile beraber olduğu ve Filistin halkına destek olduğu için şükranlarını sundu. Suudi Kral Selman ise Krallığın Filistin’e olan desteğinin devam edeceğini vurgulayarak, Filistin halkının yasal haklarına ulaşması ve 1967 sınırlarını içeren, başkentinin de Kudüs olduğu bağımsız bir devletin inşası gerçekleştirmeleri için yanında olacaklarını kaydetti.

Cep telefonu kullanırken bu hatayı sakın yapmayın! Cep telefonu kullanırken bu hatayı sakın yapmayın!
Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'
Cumhurbaşkanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklamasıCumhurbaşkanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

En Çok Okunan Haberler

Temizliğe gidiyordu! Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel hakkında sessizliğini bozdu

Temizliğe gidiyordu! Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel hakkında sessizliğini bozdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu

Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

ABD'den Deyrizorlu aşiretlere 'çekilmeyeceğiz' mesajı

ABD'den Deyrizorlu aşiretlere 'çekilmeyeceğiz' mesajı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Diğer Haberler
Meclis'te gerginlik! Destici'den kendisine söz vermeyen Sancar'a: Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Son dakika: Haydar Baş'a hapis cezası!

Haydar Baş'a hapis cezası!

Destici'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya sert tepki

Destici'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya sert tepki

Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu

Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu

Çavuşoğlu'ndan Meclis'te Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Oyunu bozduk

Çavuşoğlu'ndan Meclis'te harekat açıklaması: Oyunu bozduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.