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Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Tarihe Kudüs'ü satan veya vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 15:37 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Tarihe Kudüs'ü satan veya vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim"

‎İSTANBUL (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını reddettiğini belirterek, ABD'nin artık Filistin için bir dost ülke olmadığını söyledi.

Abbas, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği toplantısında yaptığı konuşmada, "Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum. Tarihe Kudüs'ü satan veya vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim" ifadesini kullandı.

"İsrail'i 1988'den beri tanıdık. Bunun karşılığında, eski İsrail Başbakanı İzak Rabin de Filistin Kurtuluş Örgütünü Filistin'in meşru temsilcisi olarak kabul etti." diyen Abbas, "ABD artık Filistin için dost bir ülke değil. Trump'la görüşmeyi de reddettim." şeklinde konuştu.

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Abbas Filistin

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