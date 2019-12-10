Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Tüm Filistinli gruplar seçime onay verdi"

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, tüm Filistinli grupların seçimlere onay verdiğini söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Şeffaflık ve Yönetim" konulu konferansta konuşan Abbas, Filistin Merkez Seçim Komitesi'nin kendisine, tüm Filistinli grupların seçimlerin yapılmasını onayladığı bilgisini verdiğini belirtti.

İşgal altındaki Kudüs'teki seçimlerle ilgili de konuşan Abbas, Kudüs halkının Kudüs dışında bir yerde seçime gitmesini kabul etmeyeceklerini belirterek, Avrupa ülkelerinden Kudüs'te seçim yapılması konusunda İsrail'e baskı uygulamasını istedi.

Abbas daha önce Gazze'deki Filistinli gruplara yönelik yayımladığı mesajında, genel seçimlerin yapılması ardından da ulusal diyalog toplantısının gerçekleştirilmesiyle ilgili kararname çıkaracağını ifade etmişti.

Filistin Anayasası'na göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilemedi.

Seçimlerin düzenlenme tarihine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

