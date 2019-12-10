HABER

Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Tüm Filistinli gruplar seçime onay verdi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 02:07 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Tüm Filistinli gruplar seçime onay verdi"

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, tüm Filistinli grupların seçimlere onay verdiğini söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Şeffaflık ve Yönetim" konulu konferansta konuşan Abbas, Filistin Merkez Seçim Komitesi'nin kendisine, tüm Filistinli grupların seçimlerin yapılmasını onayladığı bilgisini verdiğini belirtti.

İşgal altındaki Kudüs'teki seçimlerle ilgili de konuşan Abbas, Kudüs halkının Kudüs dışında bir yerde seçime gitmesini kabul etmeyeceklerini belirterek, Avrupa ülkelerinden Kudüs'te seçim yapılması konusunda İsrail'e baskı uygulamasını istedi.

Abbas daha önce Gazze'deki Filistinli gruplara yönelik yayımladığı mesajında, genel seçimlerin yapılması ardından da ulusal diyalog toplantısının gerçekleştirilmesiyle ilgili kararname çıkaracağını ifade etmişti.

Filistin Anayasası'na göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilemedi.

Seçimlerin düzenlenme tarihine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

PARTNERSerdar Ortaç'tan bomba itiraf!Serdar Ortaç'tan bomba itiraf!
Apartman içinden önce patlama sesleri duyuldu sonra dumanlar yükseldiApartman içinden önce patlama sesleri duyuldu sonra dumanlar yükseldi
İzmir’de 65 kaçak göçmen yakalandıİzmir’de 65 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mahmud Abbas seçim

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan TRT ortak yayınında önemli açıklamalar!

Erdoğan'dan TRT ortak yayınında önemli açıklamalar!

Anlı'yı çileden çıkaran olay! Kızını satıp...

Anlı'yı çileden çıkaran olay! Kızını satıp...

Eski vekil ihraç edildi! İşte sebebi

Eski vekil ihraç edildi! İşte sebebi

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Caniyle ilgili yeni detay! O gece kaldığı otel...

Caniyle ilgili yeni detay! O gece kaldığı otel...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir’de 65 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’de 65 kaçak göçmen yakalandı

Bursa’da yoğun sis! Görüş mesafesi 100 metrenin altına düştü!

Görüş mesafesi 100 metrenin altına düştü!

Köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler

Köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Darbeci askerlerin Venezuela'dan kaçtığı iddia edildi

İddia gündeme bomba gibi düştü! Ülkeden kaçtılar!

Malatya'da zincirleme kaza: 2'si bebek, 5 yaralı

Malatya'da zincirleme kaza: 2'si bebek, 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.