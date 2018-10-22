Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Umman ziyareti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Umman ziyareti kapsamında Sultan Kabus bin Said'le başkentte bir araya geldi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas ile Sultan Kabus görüşmede, Filistin meselesine ilişkin son gelişmeler ile ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması konularını ele aldı.

İkili ayrıca Filistin-Umman ilişkileri ve bunu geliştirme yollarını görüştü.

Toplantıda Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, Filistin İstihbarat Başkanı Macid Ferec ve Filistin'in Maskat Büyükelçisi Teyser Ceredat da hazır bulundu.

Abbas'ın dün başlayan resmi Umman ziyaretinin 3 gün sürmesi bekleniyor.

