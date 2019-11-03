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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan seçimlerin yapılmasına onay

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 18:06 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan seçimlerin yapılmasına onay

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın genel ve başkanlık seçimlerinin yapılmasına onay verdiğini söyledi.

Hamas Hareketi yöneticileri, Gazze'yi ziyaret eden Filistin Merkez Seçim Komitesi Başkanı Hanna Nasır liderliğindeki bir heyet ile yapılan görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşma yapan Heniyye, Filistin Merkez Seçim Komitesi heyetinin kendilerine Abbas'ın genel ve başkanlık seçimlerinin yapılmasını onayladığı bilgisini ilettiğini dile getirdi.

Hareketin, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da yapılacak genel seçimlerin yanı sıra Kudüs'te de yapılmasına bağlı olduğunu vurgulayan Heniyye, Seçim Komitesi ile seçim hazırlıklarının tamamlanmasına kadar diyaloğun devam edeceğini kaydetti.

Seçim Komitesi Başkanı Hanna Nasır da seçimlere hazırlık konusunda herhangi bir sorunun olmadığını belirterek, doğabilecek herhangi bir problem hakkında tüm taraflarla anlaşarak bunun üstesinden geleceklerini dile getirdi.

Filistin Merkez Seçim Komitesi Başkanı Hanna Nasır liderliğindeki bir heyet, Filistinli gruplarla genel seçimler meselesini istişare etmek için bugün sabah saatlerinde Batı Şeria'dan Gazze'ye geçmişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 7 Ekim'de, önce genel seçimlerin, birkaç ay sonra da devlet başkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesine hazırlık yapılması için ilgili makamlara talimat vermişti.

Filistin Anayasası'na göre her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekirken ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilemedi.

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Anahtar Kelimeler:
Abbas Filistin Merkez Seçim Komitesi Heniyye

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