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Filistin Devlet Başkanı'ndan seçimlere hazırlık talimatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 17:40 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı'ndan seçimlere hazırlık talimatı

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, genel ve başkanlık seçimlerine hazırlık yapılması yönünde ilgili makamlara talimat verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre Abbas, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah'taki Başkanlık konutunda Filistin Merkez Seçim Komitesi Başkanı Hanna Nasır'ı kabul etti.

Abbas, genel ve başkanlık seçimlerine hazırlık yapılması yönünde Nasır'a ve ilgili kurumlara gerekli şartların sağlanması konusunda talimat verdi. Haberde seçimlerin hangi tarihte olacağına ilişkin herhangi bir bilgi yer almadı.

Mahmud Abbas'ın kabulünde, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed, Fetih Merkez Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh ile Fetih Hareketi Sivil İşler Kurulu Başkanı Mecdi el-Halidi de hazır bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 17-27 Eylül tarihleri arasında ABD'de düzenlenen 74. BM Genel Kurulu'ndaki
konuşmasında, ülkeye dönmesinin ardından seçim çağrısı yapacağını açıklamıştı.

Filistin Anayasası'na göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Abbas Filistin seçimler

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