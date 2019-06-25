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Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Rudeineh: “Arap Barışı Girişimi kırmızı çizgimizdir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2019 18:41 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nabil Abu Rudeineh, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner’ın açıklamalarını eleştirerek “Arap Barışı Girişimi kırmızı çizgimizdir” dedi.Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nabil Abu Rudeineh, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner’ın Arap Barışı Girişimi’nin ‘İsrail-Filistin anlaşmasının temeli üzerine oluşturulmadığı’ yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nabil Abu Rudeineh, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner’ın açıklamalarını eleştirerek “Arap Barışı Girişimi kırmızı çizgimizdir” dedi.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nabil Abu Rudeineh, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner’ın Arap Barışı Girişimi’nin ‘İsrail-Filistin anlaşmasının temeli üzerine oluşturulmadığı’ yönündeki açıklamalarını değerlendirdi. Bu girişimin Filistin’in kırmızı çizgisi olduğunu belirten Rudeineh, bunun ne Kushner tarafından ne de başka bir kişi tarafından yeniden belirlenemeyeceğini aktardı.

ABD tarafından Filistin ekonomisi üzerine düzenlenen Manama Konferansı’nı da eleştiren Sözcü Rudeineh, “Manama Konferansı, Gazze’nin Batı Şeria’dan ayrılması ve Kudüs’ün Yahudileştirilmesi için yol oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

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