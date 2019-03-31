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"Filistin devleti kurulmadıkça, bölgede barışın olması mümkün değil"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 17:54 | Son Güncelleme

Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz: - "Bölgede durumlar ne kadar kötüleşirse kötüleşsin Filistin davası birincil meselemiz olarak kalmaya devam edecektir. Başkenti Kudüs olan Filistin devleti kurulmadıkça ve Golan Tepeleri Suriye'nin egemenliğine girmediği sürece bölgede barışın hakim olması mümkün değil"

NOVAKŞOT (AA) - Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmadıkça ve Golan Tepeleri Suriye'nin egemenliğine girmedikçe bölgeye barışın gelmeyeceğini söyledi.

Tunus'un ev sahipliğinde başlayan 30. Arap Birliği Liderler Zirvesi'nde konuşan Abdulaziz, bazı Arap ülkelerinde yaşanan bölünmüşlük halinin, Arap dünyasını, başta Filistin meselesi olmak üzere asli meselelerinden uzaklaştıracağını ifade etti.

Abdulaziz, "Bölgede durumlar ne kadar kötüleşirse kötüleşsin Filistin davası birincil meselemiz olarak kalmaya devam edecektir. Başkenti Kudüs olan Filistin devleti kurulmadıkça ve Golan Tepeleri Suriye'nin egemenliğine girmediği sürece bölgede barışın hakim olması mümkün değil." dedi.

Terörle mücadele konusunda sahada elde edilen başarılara rağmen bazı Arap ülkelerinde yaşanan çatışmaların hala devam ettiğini ve bunların, halkın yerinden edilmesi, can kayıpları yaşanması ve toplumsal dokunun bozulması gibi sonuçları olduğunu kaydeden Abdulaziz, Suriye ve Libya gibi Arap ülkelerinde yaşanan krizlere çözüm bulunması çağrısı yaptı.

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Golan Tepeleri Moritanya Muhammed Veled Abdulaziz

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